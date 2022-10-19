Teletabiler geri mi dönüyor? Teletabiler yeniden mi başlayacak? Teletabiler nerede yayımlanacak?

19 Ekim 2022 Çarşamba, 17:48

Dünya çapında yüzlerce izleyicisi olan Teletabiler, yeniden izleyiciyle buluşuyor. Klasik dizi ilk kez 31 Mart 1994 tarihinde yayına girmişti. Dizi, 2002 yılında Çocuk BAFTA Ödülleri'nde "En İyi Okul Öncesi En İyi Eğitim Serisi" ödülünü almıştı.

TELETABİLER NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Yetişkinlerin de heyecanla beklediği Teletabiler'in ne zaman yayına gireceği merak konusu oldu. Dizinin yeni bölümleri 14 Kasım'da Netflix'te yayımlanacak. Dizi, 12 dakikalık 26 bölümden oluşacak.

TELETABİLER'İN KONUSU NE OLACAK?

Yeniden uyarlanan dizide, Tinky Winky, Dipsy, Laa-Laa ve Po'nun birlikte büyüyüp yeni şeyler öğrenirken geçirdikleri maceralar anlatılacak.

TELETABİLER'İN FRAGMANI YAYIMLANDI MI?

Ünlü dizinin yeni uyarlamasından fragman resmi hesaplardan yayımlandı. Fragmanda Tinky Winky, Dipsy, Laa-Laa ve Po karakterlerinin yeni halleri dikkat çekti.