'Telif' sorunu çözüldü... Kedicik belgeseli yeniden yayında!

140journos'un büyük ses getiren "Kedicik" belgeseli, İhlas Haber Ajansı ile 'telif' sorununun çözülmesinin ardından yeniden YouTube kanalında yayına alındı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 14.10.2023 - 09:49
'Telif' sorunu çözüldü... Kedicik belgeseli yeniden yayında!
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140journos tarafından hazırlanan ve Adnan Oktar'ın zorbalıklarına maruz kalan kadınların yaşadıklarını aktaran "Kedicik" belgeseli ile ilgili 'telif' sorunu çözüldü.

İhlas Haber Ajansı'nın (İHA) telif hakkı bildirimi nedeniyle dün yayından kaldırılan belgeselin tekrar yayına alındığı bildirildi.

"DURUM ANLAŞILARAK ÇÖZÜLMÜŞTÜR"

140journos'un sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı açıklamada, şunlar kaydedildi:

"140journos'un 'Kedicik' bölümüne telifle alakalı teknik bir sorun nedeniyle geçici süre erişim sağlanamamıştır. İhlas Haber Ajansı ile yapılan görüşmeler neticesinde durum anlaşılarak çözülmüş, bölüm yeniden yayına alınmıştır." 


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