'Kedicik' belgeseli silindi mi? Kedicik' belgeseli neden yayından kaldırıldı?

140journos'un 8 bin 658 yıl hapse mahkum edilen Adnan Oktar'ı konu aldığı "kedicik" isimli belgesel sosyal medyanın gündemine oturmuştu. Ancak belgeseli izlemek isteyenler 140journos'un YouTube hesabında videoya ulaşamadı. 'Kedicik' belgeseli silindi mi? Kedicik' belgeseli neden yayından kaldırıldı?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 13.10.2023 - 11:33
'Kedicik' belgeseli silindi mi? Kedicik' belgeseli neden yayından kaldırıldı?
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140journos'un 'Kedicik' belgeselinde konuşan maMağdur kadının anlattıkları tüyler ürpertirken, "turnike" sistemi ile kadınların ağa düşürüldüğü de ortaya çıkmıştı. Kedicikler tarafından yapılan açıklamalara göre, Adnan Oktar'ın uyguladığı eziyetlerin listesi de çıkarılmıştı.

'KEDİCİK' BELGESELİ SİLİNDİ Mİ? 

Kedicik belgeseli gündemdeki yerini korurken, İhlas Haber Ajansı'nın (İHA) belgesele telif hakkı nedeniyle yayından kaldırma talebi gönderdiği ortaya çıktı.

'KEDİCİK' BELGESELİ NEDEN YAYIMDAN KALDIRILDI?

Belgeseli izlemek isteyenler önce, "Bu video, İhlas Haber Ajansı tarafından gerçekleştirilen bir telif hakkı hak talebi nedeniyle artık kullanılamıyor" yazısıyla karşılaştı.

Video daha sonra yayından kaldırıldı.


Kedicik youtube 140journos

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