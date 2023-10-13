'Kedicik' belgeseli silindi mi? Kedicik' belgeseli neden yayından kaldırıldı?

Yayınlanma: 13.10.2023 - 11:33

Güncelleme: 13.10.2023 - 11:57

140journos'un 'Kedicik' belgeselinde konuşan ma Mağdur kadının anlattıkları tüyler ürpertirken, "turnike" sistemi ile kadınların ağa düşürüldüğü de ortaya çıkmıştı. Kedicikler tarafından yapılan açıklamalara göre, Adnan Oktar'ın uyguladığı eziyetlerin listesi de çıkarılmıştı.

'KEDİCİK' BELGESELİ SİLİNDİ Mİ?

Kedicik belgeseli gündemdeki yerini korurken, İhlas Haber Ajansı'nın (İHA) belgesele telif hakkı nedeniyle yayından kaldırma talebi gönderdiği ortaya çıktı.

'KEDİCİK' BELGESELİ NEDEN YAYIMDAN KALDIRILDI?

Belgeseli izlemek isteyenler önce, "Bu video, İhlas Haber Ajansı tarafından gerçekleştirilen bir telif hakkı hak talebi nedeniyle artık kullanılamıyor" yazısıyla karşılaştı.

Video daha sonra yayından kaldırıldı.