TEM kenarında çürümeye başlamış kadın cesedi bulundu
Kocaeli'nin Derince ilçesinde 1 ay önce kaybolan Emine Yıldırım’ı (87) arama çalışmaları sırasında, İstanbul'dan getirilen kadavra köpeği Zeyna otoban kenarında kadın cesedi buldu.
Derince ilçesi Çenedağ Mahallesi'nde yaklaşık 1 aydır kayıp olan Emine Yıldırım'ı bulmak için çalışmalar devam etti.
Polis ekipleri, İstanbul'dan getirilen kadavra köpeği Zeyna ile bugün kadının kaybolduğu bölgede çalışma yaptı.
Zeyna, TEM Otoyolu'nun kenarındaki otluk alanda koku aldı. Ekipler bu bölgeye yönlendirildi.
CESET BULUNDU
Aramada, otların arasında çürümeye başlamış kadın cesedi bulundu.
Ceset, incelemenin ardından kimliğinin tespit edilmesi için morga kaldırıldı.
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