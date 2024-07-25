TEM kenarında çürümeye başlamış kadın cesedi bulundu

Yayınlanma: 25.07.2024 - 12:43

Güncelleme: 25.07.2024 - 12:43

Derince ilçesi Çenedağ Mahallesi'nde yaklaşık 1 aydır kayıp olan Emine Yıldırım'ı bulmak için çalışmalar devam etti.

Polis ekipleri, İstanbul'dan getirilen kadavra köpeği Zeyna ile bugün kadının kaybolduğu bölgede çalışma yaptı.

Zeyna, TEM Otoyolu'nun kenarındaki otluk alanda koku aldı. Ekipler bu bölgeye yönlendirildi.

CESET BULUNDU

Aramada, otların arasında çürümeye başlamış kadın cesedi bulundu.

Ceset, incelemenin ardından kimliğinin tespit edilmesi için morga kaldırıldı.