TEM Otoyolu'nda dehşet saçtı: Otomobilin yolunu kesip, camını yumrukladı!

Kağıthane TEM Otoyolu'nda iki sürücü arasında trafikte yol verme nedeniyle tartışma çıktı. Hafif ticari araç sürücüsü, yoluna devam eden sürücüsünün önünü keserek otomobilin camını yumrukladı. O anlar ise otomobil sürücüsü tarafından cep telefonu ile kaydedildi.

DHA
Yayınlanma: 09.01.2024 - 10:00
TEM Otoyolu'nda dehşet saçtı: Otomobilin yolunu kesip, camını yumrukladı!
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İstanbul'da TEM Otoyolu Seyrantepe mevkiinde dehşet anlar yaşandı.

İddialara göre; iki sürücü arasında trafikte, yol verme nedeniyle tartışma çıktı. Otomobil sürücüsü yoluna devam etmek istediği sırada, hafif ticari araç sürücüsü emniyet şeridinden hızla gelerek otomobilin önünü kesti.

Aracından inen sürücü, otomobili tekmeleyerek cama yumruk attı. Öfkeli sürücüye yanındaki kadın engel olmaya çalıştı.

O ANLARI CEP TELEFONU İLE KAYDETTİ!

Korku dolu anları, cep telefonu ile kaydeden otomobil sürücüsü, kaçmak için manevra yaparak hızla uzaklaştı.

Görüntülerde, arkadan gelen hafif ticari araç sürücüsünün otomobilin önünü kesmesi ve aracından inerek otomobilin camına vurması görülüyor. Otomobil sürücüsü, öfkeli sürücüden kurtulmak için manevra yaparak uzaklaşıyor.


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