TEM Otoyolu'nda kamyonet devrildi: Yol trafiğe kapandı!

Yayınlanma: 15.03.2025 - 09:35

Güncelleme: 15.03.2025 - 09:35

Bağcılar Basın Ekspres TEM Otoyolu'nda saat 08:56 sıralarında kamyonet devrildi. Kaza nedeniyle yol tamamen kapandı.

Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin, kamyoneti kaldırma çalışmaları devam ediyor.

Kamyonet nedeniyle yolda trafik yoğunluğu oluştu, polisler trafiği yan yoldan veriyor.