TEM Otoyolu'nda panik anları: Önündeki TIR'a çarpan TIR, alev alev yandı
Bolu'da, TEM Otoyolu'nda tomruk yüklü TIR'a çarpan TIR, alev aldı. Kazada, çarpan TIR'ın şoförü yaralandı.
TEM Otoyolu'nun Ağaççılar mevkisinde, 9 Kasım Çarşamba günü saat 08.00 sıralarında Ankara yönüne giden sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 JZ 2494 plakalı TIR, Ali Peker yönetimindeki tomruk yüklü 81 ABJ 581 plakalı TIR'a arkadan çarptı.
BİR ANDA ALEV ALDI
Çarpan TIR’ın çekici kısmı dorseden ayrıldı. Bir süre sonra araçta yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri alev alev yanan aracı söndürdü.
Yaralanan TIR şoförü, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.
YOL KISA SÜRELİ ULAŞIMA KAPANDI
Kaza nedeniyle ulaşıma kapanan Ankara istikametinde ulaşım, araçların yoldan kaldırılmasıyla normale döndü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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