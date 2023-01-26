TEMA Vakfı Onursal Başkanı Ali Nihat Gökyiğit son yolculuğuna uğurlandı

Yayınlanma: 26 Ocak 2023 - 17:43

Güncelleme: 26 Ocak 2023 - 17:44

Tekfen Holding ve TEMA (Türkiye Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı) vakfı kurucularından olan Ali Nihat Gökyiğit 97 yaşında tedavi gördüğü hastanede önceki gün hayatını kaybetti.

İMAMOĞLU DA CENAZEYE KATILDI

Gökyiğit için Fatih Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törende taziyeleri Gökyiğit'in kızı Vahide Gigin, damadı Murat Gigin kabul etti.

Cenazeye Gökyiğit'in ailesi, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, iş insanları ve sevenleri katıldı.

Gökyiğit'in cenazesi ikindi namazına ardından kılınan cenaze namazının sonrası Edirnekapı Sazkızağacı Mezarlığı'nda toprağa verildi.

"ÜLKEMİZ ÇOK ÖNEMLİ BİR ÇINAR KAYBETTİ"

Ali Nihat Gökyiğit'in Damadı Murat Girgin "Gençliğin yetişmesine katkılarda bulunan bir insan. Bizlere yol yordam gösteren akil bir insandı. İnsanları unuttuğumuz zaman kaybediyoruz. İlkeleriyle bize gösterdiği hedeflerle içimize yaşayacak birisi oldu. Ülkemiz çok önemli bir çınar kaybetti" diye konuştu.