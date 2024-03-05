TEM'de feci kaza... Otomobil yayalara çarptı: Ölüler var!

Yayınlanma: 05.03.2024 - 08:24

Güncelleme: 05.03.2024 - 10:15

İstanbul'un Pendik ilçesinde TEM Otoyolu'nda bir otomobilin, otoyoldan geçmeye çalışan kişilere çarptığı kazada 5 kişi yaşamını yitirdi.

İddiaya göre; saat 03.00 civarında Kurtköy Kavşağı Sultanbeyli istikametinde seyir halindeki Soner Kurt'un kullandığı 35 KD 5720 plakalı otomobil, otoyoldan karşıya geçmeye çalışan yayalara çarptı.

Kazanın ardından olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk kontrolünde, aynı aileden olduğu öğrenilen Şükrü Okur (48), Melek Okur (44), Muhammet Alihan Okur (15), Ecrin Okur (11) ile Fatma Gürsoy'un hayatını kaybettiği anlaşıldı.

Yaralanan otomobil sürücüsü Soner Kurt ise, ambulansla hastaneye sevk edildi. Kaza sonrası kapanan yol aracın çekici yardımıyla çekilmesinin ardından trafiğe açıldı.