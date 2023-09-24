Muhammed Yakut'tan çarpıcı iddia: Dilan ve Engin Polat nasıl para kazanıyor?

Yayınlanma: 24.09.2023 - 12:04

Güncelleme: 24.09.2023 - 12:04

Seçim öncesi sosyal medyada paylaştığı siyasi içerikli videolarla gündem olan ve kırmızı bülten ile İnterpol tarafından aranan Muhammed Yakut, İspanya'da yakalandı.

Suç örgütü lideri Sedat Peker'le bağlantılı olduğu da iddia edilen Yakut, uluslararası adli işlemlerin tamamlanmasının ardından Türkiye’ye iade edilecekken, basına yansıyan bilgilere göre iki gün önce serbest bırakıldı.

Muhammed Yakut bu kez de sosyal medya fenomeni Dilan Polat ve eşi Engin Polat hakkında çarpıcı iddialarda bulundu.

“Engin Polat, Dilan Polat, Sıla Doğu bunların ne iş yaptığını biliyor musunuz? Ben babasını da tanırım. 2012'de yattığım cezaevinde öldü. Babasının anasını niye öldürdüğünü de bilirim. Hangi Batmanlı sanatçıdan dolayı namus davasından öldürdüğünü... Öyle namuslu babaları vardı cezaevinde kahrından öldü” ifadelerini kullanan Yakut, gazeteci Erk Acarer’in yayınında şu ifadeleri kullandı:

“Sen çıkacaksın Dubai'de kafana taçlardan dolar koyacaksın. Ferrarilere bineceksin. Muhammet Yakut hakkında İstanbul emniyetinde 3 tane şerefsiz emniyetçi ile hakkımda dava açacaksın. Dayınız Murat Ayhan sizi sokaklara atıyor. Holding sahibiydi. Sokakta yatıyordunuz. Tele kızlık yapıyordun Sıla Doğu. Allah belanı versin, hakkımda gidip şikayetçi oluyorsun. Engin Polat ile Dilan Polat ne iş yapıyor biliyor musun? Mail order yapıyor kuyumculuk üzerine…”