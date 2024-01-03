TEM’de kontrolden çıkan tır devrildi

TEM Otoyolu’nun Kocaeli geçişinde kontrolden çıkan plastik hammadde ve streç film yüklü tır devrildi. Kaza sebebiyle otoyolun İstanbul istikametinde trafik yoğunluk yaşandı.

İHA
Yayınlanma: 03.01.2024 - 12:45
TEM’de kontrolden çıkan tır devrildi
Abone Ol google-news

Kaza, İzmit ilçesi TEM Otoyolu geçişi İstanbul istikameti Alikahya mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, plastik hammadde ve streç film yüklü tır, kontrolden çıkarak devrildi. 

İsmi öğrenilemeyen sürücü kazayı yara almadan atlatırken, dorsedeki plastik hammadde ve streç film yola saçıldı. 

Kazayı gören diğer sürücüler 112 Acil Çağrı Merkezine ihbardan bulundu. İhbar üzerine bölgeye polis ve Karayolları Genel Müdürlüğü ekipler sevk edildi.

Kaza sebebiyle Tem Otoyolu’nun İstanbul istikametine trafik yoğunluğu oluştu. Devrilen tırın vinç vasıtasıyla kaldırılmasıyla, araç geçişleri 2 şeritten kontrollü olarak sağlandı. 

Yola dökülen plastik hammadde ve streç film malzemelerinin kaldırılma çalışmaları sürüyor.


TEM TEM Otoyolu TIR

İlgili Haberler

Sarıyer'de İETT otobüsü ile kamyonet çarpıştı: 2 yaralı

Sarıyer'de İETT otobüsü ile kamyonet çarpıştı: 2 yaralı
Elektrik bakım onarım kamyonuyla otomobil çarpıştı: 1 ölü

Elektrik bakım onarım kamyonuyla otomobil çarpıştı: 1 ölü
Şişli’de otobüs park halindeki hafriyat kamyonuna çarptı: 9 yaralı

Şişli’de otobüs park halindeki hafriyat kamyonuna çarptı: 9 yaralı

En Çok Okunan Haberler