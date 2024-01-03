TEM’de kontrolden çıkan tır devrildi
TEM Otoyolu’nun Kocaeli geçişinde kontrolden çıkan plastik hammadde ve streç film yüklü tır devrildi. Kaza sebebiyle otoyolun İstanbul istikametinde trafik yoğunluk yaşandı.
Kaza, İzmit ilçesi TEM Otoyolu geçişi İstanbul istikameti Alikahya mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, plastik hammadde ve streç film yüklü tır, kontrolden çıkarak devrildi.
İsmi öğrenilemeyen sürücü kazayı yara almadan atlatırken, dorsedeki plastik hammadde ve streç film yola saçıldı.
Kazayı gören diğer sürücüler 112 Acil Çağrı Merkezine ihbardan bulundu. İhbar üzerine bölgeye polis ve Karayolları Genel Müdürlüğü ekipler sevk edildi.
Kaza sebebiyle Tem Otoyolu’nun İstanbul istikametine trafik yoğunluğu oluştu. Devrilen tırın vinç vasıtasıyla kaldırılmasıyla, araç geçişleri 2 şeritten kontrollü olarak sağlandı.
Yola dökülen plastik hammadde ve streç film malzemelerinin kaldırılma çalışmaları sürüyor.
En Çok Okunan Haberler
-
- Laikliğe meydan okudu, tutuklandı!
- Memur ve emekli maaş zam oranı belli oldu
- Real Madrid'den Arda Güler kararı!
- Saatler içinde değişen suçlama
- Terim'le konuşması ortaya çıktı!
- 'Bu bir ihbardır' diyerek herkesi uyardı
- Erdoğan Suudi Arabistan'a toz kondurmadı!
- Fabrikada skandal görüntü: Suratına fırlattı!
- İşte tablo tablo zamlı maaşlar
- Dünyanın en büyük otomobil ihracatçısı değişiyor