Fasulye ve nohut pişirirken bu yöntemi deneyin! Gazdan eser kalmayacak... Pişirme suyuna 1 tutam eklemek yeterli

Yayınlanma: 29.09.2023 - 18:17

Güncelleme: 29.09.2023 - 18:17

Fasulye ve nohut, Türk mutfağında önemli bir yere sahiptir ve birçok geleneksel Türk yemeğinin temel bileşenlerinden biridir. Kuru fasulye, Türk mutfağının vazgeçilmezlerinden biridir. Özellikle "kuru fasulye pilav" olarak adlandırılan yemek, birçok kişi için klasik bir Türk lezzetidir. Kuru fasulye, protein, lif ve folik asit bakımından zengindir. Yüksek lif içeriği sindirim sistemini destekler, kolesterol seviyelerini düşürebilir ve bağırsak sağlığını iyileştirebilir. Ancak bazı insanlar kuru fasulyeyi tüketirken gaz sorunu yaşayabilirler çünkü kuru fasulye, lif ve nişasta içerir. Lif, sindirim sistemi üzerinde olumlu bir etkiye sahip olsa da, bazı kişilerde fermantasyon nedeniyle gaz oluşumuna katkıda bulunabilir. Ayrıca, fasulye içindeki oligosakkaritler, bağırsaklardaki bakteriler tarafından fermente edilerek gaz üretimine yol açabilir.

İŞTE NOHUT VE FASULYENİN GAZ ETKİSİNİ AZALTMAK İÇİN YÖNTEMLER

Bazı insanlar fasulye ve nohut pişirirken pişirme suyuna az miktarda karbonat eklemeyi dener. Bu, fasulye ve nohuttaki lifleri parçalayabilir ve gaz yapma potansiyelini azaltabilir. Ancak karbonat eklemeyi aşırıya kaçırmayın, aşırı tüketildiğinde tadı etkileyebilir.

BİR TUTAM YETERLİ

Yemeklere taze kişniş, taze nane veya taze zencefil eklemek, gaz sorununu hafifletebilir. Nohut ve Kuru fasülye pişirirken içine katacağınız bir tutam tarçın, kimyon, zencefil gibi baharatlar ve kişniş, nane gibi otlar yemeklere tat ve aroma katarak aynı zamanda gaz yapma potansiyelini azaltabilir.

SUDA BEKLETME

Fasulye ve nohutu pişirmeden önce bol su içinde bekletmek, gaz yapma potansiyelini azaltabilir. Bu işlem, fasulye ve nohuttaki fazla nişastanın çözünmesine yardımcı olur. Genellikle bir gece boyunca ıslatma yeterlidir. Islattığınız suyu değiştirerek taze su eklemek, nişasta ve gaz oluşumunu daha fazla azaltabilir.

Fasulye ve nohutu haşlamak, gaz oluşumunu azaltabilir. İlk önce yüksek ateşte kaynatın, sonra ısıyı düşürüp düşük ateşte pişirin. Pişirme sırasında köpüren suyu atın.

Unutmayın ki herkesin sindirim sistemi farklıdır ve bazı insanlar baklagillere karşı daha hassas olabilir. Gaz sorunu yaşanıyorsa, bu yiyecekleri yemek miktarını azaltmak veya farklı pişirme yöntemleri denemek yardımcı olabilir. Ayrıca, kronik bir sorun yaşanıyorsa bir sağlık profesyoneli ile görüşmek önemlidir.