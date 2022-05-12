Temel Karamollaoğlu, Ahmet Davutoğlu’nu ziyaret etti

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ile bugün Gelecek Partisi Genel Merkezi’nde bir araya geldi.

Davutoğlu, Karamollaoğlu’nun ziyaretine ilişkin sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

Saadet Partisi Genel Başkanı Sn. @T_Karamollaoglu’nu Genel Merkezimizde ağırladık. Sayın Karamollaoğlu ile güncel konuları istişare imkanı bulduk. Nazik ziyaretleri için kendilerine teşekkür ediyorum. pic.twitter.com/K0bSjiY0hg