Temel Karamollaoğlu, Ahmet Davutoğlu’nu ziyaret etti
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu’nu ziyaret etti.
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ile bugün Gelecek Partisi Genel Merkezi’nde bir araya geldi.
Davutoğlu, Karamollaoğlu’nun ziyaretine ilişkin sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:
- Saadet Partisi Genel Başkanı Sayın Temel Karamollaoğlu’nu Genel Merkezimizde ağırladık. Sayın Karamollaoğlu ile güncel konuları istişare imkânı bulduk. Nazik ziyaretleri için kendilerine teşekkür ediyorum.
Saadet Partisi Genel Başkanı Sn. @T_Karamollaoglu’nu Genel Merkezimizde ağırladık. Sayın Karamollaoğlu ile güncel konuları istişare imkanı bulduk. Nazik ziyaretleri için kendilerine teşekkür ediyorum. pic.twitter.com/K0bSjiY0hg— Ahmet Davutoğlu (@Ahmet_Davutoglu) May 12, 2022
Karamollaoğlu, geçen hafta KRT TV’de katıldığı bir programda, ‘altılı masa’da yer alan bütün siyasi partilerin genel başkanlarıyla görüşme yapacağını şöyle açıklamıştı:
- Önümüzdeki hafta altılı masadaki bütün parti liderleri ile bir görüşme yapacağım tekrar. Bazı konuları kendilerine aktaracağım. Bizzat ziyaret edeceğim. Onların da zamanının benim zamanıma denk düşmesi lazım. Bir hafta içinde bütün bu ziyaretlerimi mümkünse tamamlamak istiyorum.
Video Haberler
- Çiftliğinde 165 köpek ve 5 kedi ile yaşıyor
- Yavru kedileri kurtarmak için duvarı deldiler.
- Kocaeli'de fabrika yangını
- Kazada ölen polis memuru son yolculuğuna uğurlandı
- Kayseri'de 'uyuşturucu' operasyonu: 32 gözaltı
- CHP'li isimlerden açıklama
- Büyükada’da İSKİ kazısında tarihi keşif
- Bolu Dağı Tüneli'nin İstanbul yönü 35 gün trafiğe kapatı
- Barakada çıkan yangında köpekleriyle birlikte öldü
- Hasta yakınları ambulansı kaçırmak istedi
En Çok Okunan Haberler
-
- Kaftancıoğlu'na hapis, siyasi yasak kararı!
- ‘Gök gürültüsünü duyuyor musun?’
- '3 ayda milyarlarca dolar buhar oldu'
- Vali atamalarında Nesin Vakfı ayrıntısı!
- Erdoğan'ı kızdıracak 'MHP' sonucu
- 20 ilin valisi değişti, 10 vali görevden alındı
- Kılıçdaroğlu'ndan tüm vekillerine talimat
- Tehlike çanı çalıyor
- 'Halka ihanette ısrar ediyor'
- 'Siyasi yasak' kararı ne anlama geliyor?