Temel Karamollaoğlu’ndan ‘ittifak’ açıklaması: ‘Dirsek temasımızı devam ettiririz’

Yayınlanma: 27.06.2023 - 14:16

Güncelleme: 27.06.2023 - 14:27

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu KRT TV’de Gündem Özel programında soruları yanıtladı.

“ŞUNU BİLELİM İTTİFAK DÖNEMİ BİTTİ”

Karamollaoğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in 'Bundan sonra size hayatta başarılar' sözü için “Ben Sayın Akşener’in cümlelerini yorumlama yetkisine sahip değilim. Sayın Akşener’i kongreden sonra da aradım. Tebrik ettim… Şunu bilelim, ittifak dönemi bitti. İttifak, iktidara gelip, bugünkü sistemi değiştirmek için yapılmıştı. Biz, altı sene önce de ittifak yaptık. Ne için? Referandumda millet bu yeni sisteme hayır desin diye…” ifadelerini kullandı.

“DİRSEK TEMASIMIZI DEVAM ETTİRİRİZ”

Altılı masaya ilişkin ise Temel Karamollaoğlu “Bu ittifak bitti mi? Elbette bitti. Çünkü hükmünün icra edilmesi mümkün değil. Peki bunun yanında bir şey var mı? Benim söylediğim şu: Biz, hem altılı masada bulunan siyasi partiler olarak dirsek temasımızı devam ettiririz. Birbirimizle görüşürüz” dedi.

'MAHALLİ SEÇİMLERDE İTTİFAK OLMAZ, ANLAŞMALAR YAPILABİLİR”

Yerel seçimlerde ittifakın nasıl olacağına ilişkin ise Saadet Partisi lideri şunları söyledi:

“Çünkü dokuz ay sonra yerel seçimler var. Mahalli seçimlerde ittifak olmaz. Mahalli seçimlerde anlaşmalar yapılabilir. Geçmiş seferde yapıldığı gibi şimdi de yapılabilir. O halde bizim şu anda ittifak değil, birbirimizle olan münasebetlerimizi medeni bir şekilde devam ettirme gayreti içinde olmamız icap eder. Ülkeye de barışı, huzuru getirecek olan da bu anlayıştır diye düşünüyorum.”