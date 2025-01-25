Temel kazısında zarar gördü: Bina boşaltıldı

Yayınlanma: 25.01.2025 - 18:16

Güncelleme: 25.01.2025 - 18:16

İskenderun ilçesi Meydan Mahallesi’nde bulunan 5 katlı binanın yanında temel kazısı gerçekleştirildiği esnada göçük meydana geldi. Yaşanan göçük sonrası 5 katlı binanın temeli zarar gördü.

Bina yedi gün boyunca mühürlenirken, binada yaşayanlar yetkililer tarafından tahliye edildi. Kısa sürede müdahale edilen olayda, bina temelinde göçük oluşan alanaysa beton atılarak güçlendirileceği belirtildi.

Olay yerine tedbir amaçlı çok sayıda polis, ambulans, itfaiye ve AFAD ekibi sevk edildi.

"TEDİRGİN OLUYORUZ"

Tedirgin olduğunu belirten 40 yaşındaki Bahri Dağhan, "Ben de kazı yapılan yerin hemen yan tarafında oturuyorum. Yapılan kazı çalışması sonucu temeli zarar gören bina depremde ağır hasarlı ya da orta hasarlı değildi. Temel kazısından dolayı bina mühürlendi, bir hafta içinde ölçümler yapılacak. Tekrar oturup oturmamak için sonuç beklenecek. Mahalle sakini olarak tedirginliğimiz var. Kendi oturduğum binada da ister istemez tedirgin oluyoruz" dedi.