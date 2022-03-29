Temizlik görevlileri çöp konteynerinde bebek cesedi buldu
İstanbul, Sancaktepe'de çöp konteynerinde bulunan yeni doğmuş erkek bebek cesedi Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.
Sabah saatlerinde Abdurrahman Gazi Mahallesi Hızırbey Caddesi'nde çalışan temizlik görevlileri, çöp konteyneri içinde bebek buldu.
İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri, yeni doğduğunu belirledikleri bebeğin hayatını kaybettiğini tespit etti.
Olay yeri ile güzergahtaki güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, bebeği çöp konteynerine atan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Ceset, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.
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