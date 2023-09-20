Temizlik görevlisi 'Git buradan' deyince kendini salıncağa bağladı
Antalya’da, parkta otururken temizlik görevlisinin 'Git buradan' dediği öne sürülen Seyid A., kendini salıncağa bağladı. Gelen polis ekibine, "Ben insan değil miyim?" diyen Seyid A., uzun uğraşlarla ikna edilip sağlık kontrolü için hastaneye götürüldü.
Olay, öğle saatlerinde, Muratpaşa ilçesi Yeşildere Mahallesi 2825 Sokak'ta meydana geldi. Çocuk parkında üst kısmı çıplak birinin kendini salıncağa bağladığını görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Seyid A., polisi görünce, "Ben insan değil miyim?" diyerek ağladı.
Polisin ne olduğunu anlatmasını istediği Seyid A., parkta otururken temizlik yapan belediye personelinin kendisini süpürgeyle ittirip, 'Git buradan' dediğini öne sürdü. Bu sebeple kendisini kötü hissettiğini belirten Seyid A., sağlık ekibinin yardımını ise istemedi.
Uzun süre parktan ayrılmamak için direnen Seyid A., sakinleştirildikten sonra sağlık kontrolü için ambulansla Kepez Devlet Hastanesi'ne götürüldü.
Player Alanı
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Bazı şeyleri değiştirmemiz gerekecek'
- Alkol yasağı genişletildi! Buralarda içilemeyecek...
- 'Türkiye'ye gitmek bir tecrübe'
- Bakan Koca'dan 'Eris varyantı' açıklaması
- Muayene bile etmeden sunucunun hastalıklarını saydı
- 'Seçimden sonra değiştirdi...'
- İmamoğlu'ndan 'ittifak' açıklaması
- Filenin Sultanları Arjantin'i devirdi!
- Demans ile mücadelede 'bunama kafeleri' çözümü
- Atatürk'ün fotoğrafına saygısızlık yapmıştı, yakalandı