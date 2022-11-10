Temizlik işçileri sonbahar yapraklarıyla '10 Kasım' yazdı

10 Kasım 2022 Perşembe, 14:13

Fatsa Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü’nde görev yapan 2 personel ilçenin sahilinde bulunan Atatürk Parkı'nda bu sabah temizlik çalışmalarını yaparken, süpürdükleri yapraklardan '10 Kasım' yazdı.

Temizlik işçileri Ufuk Ök ve Fatih Tepeyazı yapraklardan 10 Kasım yazdıktan sonra beraberinde getirdikleri Mustafa Kemal Atatürk portresi ve Türk bayrağı ile Atatürk’ün vefat ettiği saat olan 09.05'te 2 dakikalık saygı duruşunda bulundular.

Temizlik işçilerinden Ufuk Ök, fikrin kendine ait olduğunu ifade ederek, “Yapraklarla 10 Kasım yazdıktan sonra yanımızda Türk bayrağı çerçeveli Atatürk portresi de getirmiştik. Yazıyı yazdığımız yer 10 Kasım töreninin gerçekleştiği 15 Temmuz Özgürlük Meydanı'na çok yakın olduğu için siren seslerini de duyarak saygı duruşunda bulunduk” dedi.