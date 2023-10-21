Temizlik işçisi AVM'nin mescidinde ölü bulundu!
Kayseri'de bir alışveriş merkezinde temizlik işçisi olarak çalışan kişi mescitte ölü bulundu.
Kayseri'nin Melikgazi ilçesi Alparslan Mahallesi'ndeki bir AVM'nin mescidinde bir kişinin hareketsiz yattığını görenler polise bilgi verdi.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Yapılan incelemede AVM'de temizlik işçisi olarak çalışan S.G.'nin (57) hayatını kaybettiği belirlendi.
S.G'nin cenazesi, otopsi için Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
En Çok Okunan Haberler
-
- TRT muhabiri Elif Akkuş tutuklandı
- Erdoğan'dan İsrail'e flaş çağrı
- AKP'den 'Fazıl Say' açıklaması!
- Otoyolda büyük kaza
- 1 Kasım'da yürürlüğe girecek
- Canlı yayında zamları peş peşe duyurdu
- Habertürk kameramanına 'coplu' müdahale
- Melissa Vargas'ın transfer tamamlandı...
- Fulya Öztürk'ten 'şov' eleştirilerine yanıt
- ABD'li eski askerden çok konuşulacak sözler