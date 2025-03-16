Temizlik yaparken kimyasal tankerinin içine düştü!

Yayınlanma: 16.03.2025 - 15:55

Güncelleme: 16.03.2025 - 15:55

Olay, Barbaros Mahallesi Kaplan Sokak'ta bulunan bir TIR parkında meydana geldi.

İddiaya göre, 56 yaşındaki A.P., park halindeki TIR'ın tankını temizlemek için üzerine çıktı. Temizlik yaptığı sırada dengesini kaybeden A.P., yaklaşık 1,5 metre yükseklikten tankerin içine düştü.

AĞIR YARALANDI

Durumu fark eden arkadaşları ve çevredeki yurttaşlar, işçiyi çıkarmaya çalıştı ancak başarılı olamayınca 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunuldu. Olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle tanktan çıkarılan A.P., sağlık ekiplerine teslim edildi.

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan A.P., Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. A.P.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.