TEPAV’ın tütün raporu üzerinden ‘e-sigara’ tartışmaları başladı

18 Ekim 2021 Pazartesi, 04:00

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı’nın (TEPAV) tütün kullanımına ilişkin hazırladığı rapor üzerinden başlayan “Elektronik sigara meşrulaştırılmaya çalışılıyor” tartışmalarına ilişkin, “TEPAV’ın önerisi ile Sağlık Bakanlığı elektronik sigarayı mı tavsiye edecek?” dedi. TEPAV’ın bu çalışmasını, sigara devi Philip Morris International’in fonladığı Dumansız Dünya Vakfı’nın hibe desteğiyle hazırladığına dikkat çeken İlgezdi, konuyu Meclis gündemine de taşıdı.

TEPAV, “Türkiye’de Tütün Kullanımını Kontrol Altına Almanın Ekonomisi: İnceleme Raporu Arz, Talep, Sağlık ve Kamu Politikası Boyutları” başlıklı bir çalışma hazırladı. Rapora ilişkin bilgilerini paylaşan CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi, çalışmanın sigara devi Philip Morris International’in fonladığı Dumansız Dünya Vakfı’nın hibe desteğiyle hazırlandığını aktardı. İlgezdi, “Raporda elektronik sigara ile ilgili dikkat çekici tespitler yer alıyor. ‘Bazı ülkelerde, sigarayı bırakmak için alternatif ürünler (e-sigara, ısıtılan tütün ürünleri vb.) kullanılmaktadır ve bu ürünler bazı durumlarda sigara bırakma poliklinikleri tarafından da kişilere sunulmaktadır. Ancak Türkiye’de böyle bir uygulama söz konusu değildir. Türkiye’de resmi sigara bırakma hizmetleri kapsamında alternatif ürünlerin sunulması hiçbir zaman söz konusu olmamıştır. Bununla birlikte bu ürünlerin birçok bilimsel ve politika tasarım tartışmalarının ana konusunu oluşturduğu ve söz konusu tartışma ve değerlendirmelerin gelecekte de devam edeceği ayrıca not edilmelidir’ deniyor” ifadelerini kullandı.

21 EKİM’DE TANITIMI YAPILACAK

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi Cemil Çiçek’in TEPAV’ın yönetim kurulu üyesi olduğuna dikkat çeken İlgezdi, “Birçok devlet kuruluşu ile ortak projeler yapan TEPAV’ın sigara devinin fonladığı vakfın hibesi ile yazdığı raporda e-sigara, ısıtılan tütün vb. ürünler sigarayı bıraktırma tekniği olarak yer alıyor. Bilim insanları bu ürünlerin sakıncalarına dikkat çekerken bu raporun tanıtımının yapılacağı 21 Ekim’deki konferansa Sağlık Bakanlığı’nın katılıp katılmayacağını izleyeceğiz” diye konuştu. Konuyu Meclis gündemine de taşıyan İlgezdi, soru önergesi verdi.