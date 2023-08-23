Tepebaşı Belediyesi'nden kadınlara ücretsiz savunma dersi
Tepebaşı Belediyesi Gençlik Merkezleri tarafından genç kadınlar için düzenlenen Wing Tsun dersleri devam ediyor. Dersler ücretsiz olarak sağlanıyor.
Eskişehir’de Tepebaşı Belediyesi’nde 29 Ekim Gençlik Merkezi’nde yapılan Wing Tsun kursu genç kadınlardan yoğun ilgi görüyor. Wing Tsun eğitimlerine şiddet olaylarının önüne geçmek ve kendilerini korumak isteyen kadınlar da katılıyor.
Güney Çin kökenli spor olan Wing Tsun, muhtemel saldırılardan korunmayı sağlarken, karşıdaki kişiye zarar vermeden etkisiz hale getirmeyi öğretiyor.
Tepebaşı Belediyesi, saldırı merkezli bir sanat olmayıp akıl, beden ve ruh disipliniyle estetiği ön plana çıkaran Wing Tsun eğitimlerini ücretsiz olarak sağlıyor.
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