İstanbul Bayrampaşa'da kadın cinayeti: Tartıştığı eşine kurşun yağdırdı

Bayrampaşa'da, iddiaya göre Meryem Çap, tartıştığı eşi Şehmuz Çap tarafından silahla vuruldu. Saldırıyı gerçekleştiren Şehmuz Çap olay yerinden kaçarken, hastaneye kaldırılan Meryem Çap tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

DHA
Yayınlanma: 23.08.2023 - 08:00
İstanbul Bayrampaşa'da kadın cinayeti: Tartıştığı eşine kurşun yağdırdı
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Kartaltepe Mahallesi Ankara Caddesi'nde saat 22.00 sıralarında iddiaya göre, yaşadıkları dairede eşi Şehmuz Çap ile tartışmaya giren Meryem Çap, silahla vuruldu. Saldırıyı gerçekleştiren Şehmuz Çap olay yerinden kaçarken, Meryem Çap yaralandı.

Mahalle sakinlerinin haber vermesiyle gelen sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yaparak Meryem Çap'ı en yakın hastaneye kaldırdı. 

KURTARILAMADI

Meryem Çap'ın, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği öğrenildi.  Polis ekipleri olayın gerçekleştiği dairede detaylı inceleme yaptı. 

Çevredeki güvenlik kamera görüntülerini de inceleyen polis ekipleri, olay sonrası kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.


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