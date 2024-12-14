Tepecikspor'un tribün liderine silahlı saldırı düzenlendi!
Büyükçekmece Tepecikspor tribün lideri Muhammet Uçar kimliği bilinmeyen kişi veya kişiler tarafından silahlı saldırıya uğradı. Saldırıda ağır yaralanan Uçar'ın hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındığı öğrenildi.
İstanbul'un Büyükçekmece ilçesine bağlı Ulus Mahallesi İğde 1'inci Sokak'ta saat 10.00 sıralarında bir silahlı saldırı meydana geldi.
Edinilen bilgilere göre, sokakta yürüyen Tepecikspor tribün lideri Muhammet Uçar kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından silahlı saldırıya uğradı.
AĞIR YARALANDI
Çevredeki yurttaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ağır yaralanan Uçar, sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Polis ekiplerinin saldırı ile ilgili çalışma başlattı.
Etiketler: #Büyükçekmece #silahlı saldırı #tribün lideri #İstanbul
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