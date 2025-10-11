Tepki çeken karar... Evlendiği kadını boğazını keserek öldüren erkek tahliye edildi!

Koçarlı ilçesine bağlı Satılar Mahallesi Demiroluk Yaylası mevkiinde 31 Ağustos 2022’de korkunç bir olay meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre; Necla Alp (32), Koçarlı ilçesinde yaşayan Mustafa A. (33) ile 26 Haziran 2022'de evlendi. Ancak kadın, 2 aylık evliyken korkunç bir cinayete kurban gitti.

Nişanlılık ve düğün esnasında psikolojik rahatsızlığını gizlendiği iddia edilen Mustafa A. adlı erkek tarafından boğazı kesilerek öldürülen Necla A., gözyaşları arasında toprağa verildi.

Yaşanan olayın ardından Mustafa A., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yaklaşık 3 yıldır hapiste olan Mustafa A. hakkında "akli dengesinin yerinde olmadığı" yönünde rapor düzenlendi. Mahkeme, raporu dikkate alarak şahsın cezai ehliyeti bulunmadığına ve cezaevinden tahliye edilmesine karar verdi.

"ÖZGÜRLÜĞÜMÜZE KAVUŞTUK"

Mahkeme kararının ardından Mustafa A. tahliye edildi. Baba Aziz A. ise, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Özgürlüğümüze kavuştuk çok şükür" ifadelerini kullandı. Baba Aziz A.’nın paylaşımı tepki toplarken, çok sayıda yurttaş "Bir kadın öldürüldü, siz hangi özgürlükten bahsediyorsunuz?" yorumunu yaptı.