Tepki çekmişti: Avcılar'da ağacın kepçeyle devrildiği inşaat 'mühürlendi'

11 Aralık 2022 Pazar, 10:14

Ambarlı Mahallesi Çimenli Sokak’ta bulunan bir bina geçen aylarda kentsel dönüşüm kapsamında yıktırıldı. Yıkımın ardından yeni bina inşaatı için çalışmalara başlandı. Binanın yapımını üstlenen müteahhide bağlı iş makineleri alana getirildi.

Bir tarafta temel kazılırken, diğer kepçe ile kaldırım kenarında bulunan ağaç yıkıldı. Kepçe darbeledi ile kırılarak devrilen ağaç, molozların bulunduğu alana götürüldü.

Görüntüler, sosyal medyada yayınlanınca müteahhit firmaya ve denetimden sorumlu belediyeye tepki gösterildi.

MÜHÜRLENDİ

Tepkiler üzerine Avcılar Belediyesi zabıta ekipleri firmanın faaliyetlerini durdururken, inşaatı mühürledi.

Bariyer ile çevrilen inşaat alanında mühür kararına ilişkin, "Yeterli güvenlik önlemleri alınmadığından, çevreye zarar verdiği tespit edildiğinden ihtiyati tedbiren mühürlenmiştir" yazısı yapıştırıldı.