Amasya Çambükü'de mahkeme süreci bitmeden yine iş makineleri OSB inşaatı için köye girdi

06 Aralık 2022 Salı, 04:00

Amasya’nın Taşova ilçesine bağlı Çambükü köyü sakinleri, mera alanlarına yapılması planlanan organize sanayi bölgesi (OSB) inşaatı için dozerlerin kolluk kuvvetleriyle birlikte köye girmesine tepki gösterdi. Kolluk güçleri köyü çember içine alarak köylülerin bölgeye girmesine engel oldu.

Amasya’nın Taşova ilçesine bağlı Çambükü köyüne yapılmak istenen organize sanayi bölgesine karşı köylüler sekiz aydır mücadele veriyor. Köyün bin dönümlük arazisinin sekiz yüz dönümüne OSB yapılmak isteniyor. Çambükü Köyü Muhtarlığı’nın Samsun Bölge İdare Mahkemesi’ne açtığı dava süreci devam ediyor. Dava sürecinin devam etmesine karşın iş makinelari ikinci kez kolluk güçleri eşliğinde köye girerek bölgede çalışma yapmaya başladı. Köylüler, iş makinelerinin çalışmasına engel olmak istedi. Kolluk güçleri köyü çember içine alarak köylülerin bölgeye girmesine engel oldu. Köy halkı “Biz OSB’ye değil, yerine karşıyız” diyerek iş makinelarinin çalışmasına tepki gösterdi. Kolluk kuvvetleriyle köylüler arasında gerginlik yaşandı. Arbede sırasında bazı köylü kadınlar yere düştü. Yere düşen köy muhtarı Fatma Celep gözyaşlarını tutamadı.

"BU ZULÜM NEDEN"

Köy muhtarı Fatma Celep, “Mahkememiz bitmeden askerler, dozerler köyümüze geldi. Bütün köy halkı olarak perişan olduk. Dozerler ile tarlalarımızı düzlediler, bir avuç tohum ekmedik, elimiz koynumuzda kaldı. Ahırda hayvanlarımız kaldı. Biz bu devletin insanıyız, bize bu zulüm ne için yapılıyor anlamış değiliz. Bu OSB buraya yapılırsa köyümüzün yok olacağını sekiz aydır haykırıyoruz, sesimizi duyan yok. Mahkeme süreci devam ederken tarlalarımızı, yaşam alanlarımızı yok ediyorlar, çaresizlik içindeyiz” dedi.