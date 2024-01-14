Tepki gösteren İranlı’ydı: ‘Türk bayrağı’ tartışmasının tüm görüntüleri ortaya çıktı

Yayınlanma: 14.01.2024 - 12:49

Güncelleme: 14.01.2024 - 12:50

Olay, dün saat 02.15 sıralarında Beyoğlu Cihangir’de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gece saatlerinde bir sokağa gelen şahıs, gönderde olan Türk bayrağının bulunduğu direğin yanına geldi. Şahıs ardından bayrağı gönderden aşağıya indirmeye başladı.

Şahsı gören İran vatandaşı bir şahıs da, bir süre onu takip ettikten sonra camı açtı. Şahsa, “Sen kurban olasın o bayrağa, bugün 10 tane şehidimiz var. Kafan güzel sokaklardasın, dağlarda gençler ölüyor” diyerek tepki gösterdi.

Bayrağın tekrardan göndere çekildiği görülen görüntülerde, şahıs daha sonra uzaklaşarak kayıplara karıştı.

ŞAHIS GÖZALTINA ALINDI

İran uyruklu şahsın görüntüleri sosyal medyada paylaşması sonrası polis harekete geçti. Çalışmalar kapsamda güvenlik kamera görüntülerini incelemeye alan Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği polisleri, saatler inceleme yaparak şahsın ambulans şoförü olarak görev yapan Recep B. (45) olduğunu tespit etti. Bunun üzerine şahsın Halıcıoğlu’ndaki evine giden polis ekipleri, gözaltına aldı.

“DÜZELTMEK İSTEDİM”

Emniyete götürülen Recep B.’nin “mala zarar verme” ve “taksirle yaralama” suçlarından kaydı olduğu öğrenildi. İfadesi alınan Recep B., “Evime giderken yol üzerinde direkte katlanmış vaziyette bulunan Türk Bayrağını görerek düzeltmek istedim. Bu nedenle ipini çözüp biraz indirdikten sonra tekrar göndere çıkardım. Bayrağın katlanmış şekilde durmasından rahatsız oldum. Konu hakkında hassasiyetim olduğu için düzelttim. Alkollüydüm, ancak alkolün etkisiyle yapmadım. Suçlamaları kabul etmiyorum” dedi.

İfadesi sonrasında “devletine egemenlik alametlerini alenen aşağılamak” suçundan adli işlem yapılan Recep B.‘nin adliyeye sevk edileceği öğrenildi.