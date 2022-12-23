Ankara Şans Oyunları ve Milli Piyango Bayileri Esnaf Odası Başkanı Hüseyin Poyraz'dan Diyanet'e hutbe tepkisi

23 Aralık 2022 Cuma, 18:52

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından bugün yayınlanan cuma hutbesinde yılbaşı kutlamanın, piyango ve şans oyunlarının haram olduğu ifadeleri yer aldı.

Bu ifadeler şöyle:

Ahlaki değerlerin, örf ve adetlerin bozulmaya başladığı, kültürel yabancılaşmanın hızla arttığı bir dönemde yaşıyoruz. Bu kültürel yozlaşmalardan birisi de yılbaşı kutlamalarıdır. Oysaki yılbaşı adı altında yapılan eğlencelerin, bu eğlencelerde yer alan sembolik figürlerin, çam ağaçlarının kesilmesinin tarihimizle, kültürümüzle hiçbir alakası yoktur. Yüce dinimiz İslam, bütün kötülüklerin anası olan alkolü, ocakları söndüren, cinayetlerin işlenmesine sebep olan kumarı haram kılmıştır. Kumarın farklı bir çeşidi olan piyango, toto, loto ve bütün şans oyunları da dinimizce haramdır, günahtır.

Ankara Şans Oyunları ve Milli Piyango Bayileri Esnaf Odası Başkanı Hüseyin Poyraz ise hutbede yer alan ifadelere tepki gösterdi.

Esas günahın kul hakkı yemek olduğunu belirten Poyraz, şöyle konuştu:

2022 yılını acısıyla tatlısıyla bir hafta sonra geride bırakacağız. Yaşanan acılarımız var. Yanlış giden işler var. İyi olan şeyler de var. Ama bunların hepsi 2022 yılında geride kalacak. 2023 yılına girerken insanların barış, hoşgörü ve huzur içerisinde bir arada eğlenmesinin bize göre bir sakıncasının olmadığını düşünmekteyiz. Ayrıca her yılbaşında olduğu gibi bu yılbaşında da yılbaşı öncesinde de bazı çevrelerce çeşitli açıklamalar var. Bu açıklamalardan eğlence sektöründe, yılbaşında eğlenmenin günah olduğunu, eğlence sektörüne dönük birtakım olumsuz açıklamaların yapıldığını ve bu açıklamaların bu sektörde milyonlarca insanı olumsuz yönde etkilediğini, bunun gereksiz olduğunu, her vatandaş yasal çerçevesinde istediği işi yaparken ticaret yapmanın hakkı vardır.

“İDDİA, GANYAN, SAYISAL VE MİLLİ PİYANGO BAYİLERİNİN BU TÜR AÇIKLAMALARDAN ZARAR GÖRDÜĞÜNÜ DÜŞÜNMEKTEYİZ”