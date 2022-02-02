Barış Terkoğlu: 'Türk yargısı bu kararı alsın alnına yazsın'

02 Şubat 2022 Çarşamba, 22:45

İstinaf Mahkemesi, gazeteciler Barış Pehlivan, Murat Ağırel, Hülya Kılıç, Aydın Keser, ve Mehmet Ferhat Çelik’e, Libya'da şehit olan MİT mensuplarının cenazelerini haberleştirmesi nedeniyle verilen hapis cezalarına yönelik başvuruyu reddetti ve cezalarını onadı.

Halk TV’de yayınlanan Sözüm Var programında konuşan gazeteci Barış Terkoğlu, karara tepki gösterdi.

MİT mensuplarını şehit edenlerin Libya'daki Halife Hafter'e bağlı olduğunu hatırlatan Terkoğlu, Hafter'in yakın zamanda Türkiye'de ağırlanacağını söyleyerek şunları kaydetti:

"Libya’da iki tane MİT personeli şehit edildi ve bunların cenaze töreni yapıldı. Bu cenaze töreni haberinden ötürü bu arkadaşlarımız cezaevine girdi. Ben çok üzgünüm beraat ettiğim için, arkadaşlarım ceza aldıktan sonra. Çok üzgünüm. Onlar adına üzgünüm."

"TURKUAZ HALIDA AĞIRLANACAK"

"Kim para veriyordu Halife Hafter’e? Birleşik Arap Emirlikleri. İki sene içinde ne oldu biliyor musunuz? O iki tane vatan evladını kendi vatan topraklarından uzakta şehit eden o Halife Hafter, bizzat Dışişleri Bakanı tarafından açıklandı, önümüzdeki günlerde Türkiye’ye ağırlayacaklar. MİT personelini şehit eden, terörist dedikleri, Türk askerine saldırıyor dedikleri Hafter...



“Ortada bir gerçek var. İki tane MİT personelini şehit edenleri siz Turkuaz halıyla karşılıyorsunuz, müttefiğimiz diyorsunuz, boynuna sarılıyorsunuz, ülkenizin mal varlığını satıyorsunuz ama o şehidin cenazesini haber yapan gazeteciler, günlerce küfrettiğiniz, günlerce hakaret ettiğiniz gazeteciler yarın hapse girecekler.”

"VATANSEVERLİK VE ÜLKEYE İHANET BAŞ AŞAĞI DURUYOR"

“Tahmin ediyorum bir ülkede vatanseverlik ve ülkeye ihanet, güç marifetiyle bu kadar baş aşağı durduğu bir fotoğraf, ben başka hatırlamıyorum. Türk yargısı bu kararı alsın alnına yazsın.”

"TUTUKLANACAĞIMIZ HABERİ, OLAYDAN ÇOK ÖNCE GELDİ"

“Bizim tutuklanacağımız haberi bize bu olaydan çok önce geldi. ‘Biz bir fırsat bulup onları tutuklayacağız’ dedi savcılar.”

Necip Hablemitoğlu suikastı ile ilgili yapılan haberlerde MİT personellerinin iktidar tarafından deşifre edildiğini söyleyen Terkoğlu, bu kararın gazetecileri cezalandırmak için bir bahane olduğunu söyledi.