Altay kalecisi Ozan Evrim Özenç'i yaralayan şüpheli adliyeye sevk edildi
TFF 1. Lig'deki Göztepe - Altay karşılaşmasında siyah-beyazlı takımın kalecisi Ozan Evrim Özenç'i korner direği ile yaralayan şüpheli M.N.A.'nın adliyeye sevk edildiği öğrenildi.
TFF 1. Lig'in 15. haftasındaki Göztepe-Altay maçında Altay kalecisi Ozan Evrim Özenç'e köşe gönderiyle saldırıp yaralayan şüpheli adliyeye sevk edildi.
İzmir Spor Güvenliği Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan M.N.A.'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Şüpheli, işlemlerin ardından "kasten yaralama" ve "6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanununa muhalefet" suçlamalarıyla adliyeye sevk edildi.
NE OLMUŞTU?
Gürsel Aksel Stadı'ndaki müsabakada Altay tribünlerinden Göztepe seyircilerinin olduğu bölüme fişek atılması sonucu yaralananların olduğu ihbarı üzerine 2 ambulans sahaya girmiş, müsabaka 22. dakikada durmuştu. Bu sırada bir Göztepe taraftarının, köşe gönderini alarak Altay kalecisi Ozan Evrim Özenç'e vurmasının ardından müsabaka tatil edilmişti. Çıkan olaylarla ilgili 21 kişi de gözaltına alınmıştı.
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