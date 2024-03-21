Termometreler eksi 8,9 dereceyi gördü... Türkiye'nin en soğuk kenti belli oldu

Meteoroloji Gözlem İstasyonu'ndan alınan verilere göre; bu gece eksi 8,9 dereceyi gören Bolu, Türkiye'nin en soğuk ili oldu.

İHA
Yayınlanma: 21.03.2024 - 14:53
Termometreler eksi 8,9 dereceyi gördü... Türkiye'nin en soğuk kenti belli oldu
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü 1711 Otomatik Meteoroloji Gözlem İstasyonundan alınan il ve ilçelere ait meteorolojik parametrelerde, Türkiye'nin en soğuk ili sıfırın alında 8,9 dereceyle Bolu’nun kayak turizmi merkezi Kartalkaya olarak kayıtlara geçti.

Kayak merkezindeki kar kalınlığı ise, 152 santimetre olarak açıklandı.

Kartalkaya Kayak Merkezi’nde hava sıcaklığı eksi 8,9 derece olarak ölçülürken; Erzurum, Palandöken, Doğu Anadolu Gözlemevi eksi 8,2 dereceyle ikinci sırada yer aldı.

Türkiye’nin en soğuk üçüncü yeri de, eksi 7,9 derece ile Ardahan’ın Göle ilçesi oldu.


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