Cumhuriyet Gazetesi Logo
Termometreler eksileri gördü, Türkiye buz kesti: İşte il il sıcaklıklar!

Termometreler eksileri gördü, Türkiye buz kesti: İşte il il sıcaklıklar!

20.01.2026 12:22:00
Güncellenme:
AA
Takip Et:
Termometreler eksileri gördü, Türkiye buz kesti: İşte il il sıcaklıklar!

Karadeniz üzerinden gelen soğuk ve yağışlı havanın etkili olduğu Türkiye'de, dün 81 ilde termometreler sıfırın altını gösterirken, en düşük sıcaklık sıfırın altında 24,3 dereceyle Sivas'ın Kangal ilçesinde yaşandı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) internet sitesinden derlediği verilere göre, yurt genelinde Karadeniz üzerinden gelen soğuk ve yağışlı hava etkisini sürdürüyor.

Dün, 81 ilin bazı ilçelerinde sıcaklıklar sıfırın altında 0,5 ila sıfırın altında 24,3 derece aralığında seyretti.

Türkiye'de dün en düşük sıcaklık Sivas'ın Kangal ilçesinde sıfırın altında 24,3 derece olarak ölçüldü.

Diğer en düşük sıcaklıklar ise Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde sıfırın altında 21,2, Erzincan'ın Refahiye ilçesinde sıfırın altında 21,1 ve Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde sıfırın altında 20,9 derece olarak kayıtlara geçti.

Termometrelerin sıfırın altında gösterdiği il ve ilçeler şöyle:

İL/İLÇESICAKLIK (C°)

Sivas, Kangal-24,3

Kahramanmaraş, Göksun-21,2

Erzincan, Refahiye-21,1

Kayseri, Pınarbaşı-20,9

Rize, İkizdere-20

Niğde, Merkez-19,5

Nevşehir, Avanos-17,6

Gümüşhane, Torul-16,9

Konya, Seydişehir-16,8

Burdur, Yeşilova-15,6

Karaman, Merkez-15,3

Erzurum, Palandöken-15,2

Malatya, Kuluncak-15,1

Adana, Tufanbeyli-14,7

Aksaray, Merkez-14,6

Giresun, Alucra-14,6

Yozgat, Merkez-14,3

Bayburt, Merkez-14,2

Tokat, Artova-13,9

Ankara, Kızılcahamam-13,8

Elazığ, Sivrice-13,7

Ardahan, Damal-13,3

Isparta, Merkez-13,2

Kırşehir, Boztepe-13,1

Denizli, Tavas-13

Tunceli, Hozat-12,8

Çankırı, Yapraklı-12,4

Mersin, Tarsus-12,4

Antalya, Elmalı-12,3

Kütahya, Gediz-12,2

Kastamonu, Seydiler-12,1

Trabzon, Çaykara-12,1

Kırklareli, Pınarhisar-11,9

Adıyaman, Çelikhan-11,8

Amasya, Merzifon-11,7

Afyonkarahisar, Evciler-11,5

Tekirdağ, Şarköy-11,4

Bingöl, Merkez-11,3

Van, Başkale-11,1

Bolu, Gerede-10,9

Kars, Sarıkamış-10,9

Muğla, Seydikemer-10,9

Uşak, Merkez-10,9

Çorum, Merkez-10,7

Samsun, Ladik-10,7

Bursa, Osmangazi-10,5

Edirne, Lalapaşa-10,4

Hakkari, Yüksekova-10,4

Karabük, Merkez-10,4

İzmir, Ödemiş-10,3

Bitlis, Adilcevaz-10,1

Eskişehir, Günyüzü-9,9

Ordu, Mesudiye-9,5

Gaziantep, Şehitkamil-9,4

Balıkesir, Bigadiç-9

Kırıkkale, Karakeçili-9

Sinop, Boyabat-8,7

Ağrı, Eleşkirt-8,4

Şırnak, Beytüşşebap-8,3

Muş, Bulanık-8,2

Manisa, Şehzadeler-6,9

Kocaeli, Kartepe-6,8

Osmaniye,Hasanbeyli-6,7

Bilecik, Pazaryeri-6,3

Sakarya, Geyve-6,2

Şanlıurfa, Bozova-6,1

Çanakkale, Ezine-5,8

Bartın, Merkez-5,7

Kilis, Merkez-5,7

Diyarbakır, Çüngüş-5,5

İstanbul, Çatalca-5,4

Yalova, Çiftlikköy-5,1

Aydın, Çine-4,7

Zonguldak, Devrek-4,7

Iğdır, Merkez-4,5

Hatay, Yayladağı-4,2

Siirt, Pervari-4,2

Düzce, Yığılca-4,1

Artvin, Yusufeli,-3,2

Batman, Beşiri-1,3

Mardin, Midyat-0,5

İlgili Konular: #meteoroloji #Sıcaklık #soğuk hava

İlgili Haberler

Meteoroloji açıkladı: 20 Ocak 2026 hava durumu raporu... Bugün hava nasıl olacak?
Meteoroloji açıkladı: 20 Ocak 2026 hava durumu raporu... Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 20 Ocak Salı gününe ilişkin hava durumu raporunu yayımladı. Rapora göre; İstanbul, Sakarya, Kocaeli çevreleri, Çanakkale'nin doğusu, Balıkesir'in kuzeyinin yağmurlu; Batı ve Orta Karadeniz kıyılarının karla karışık yağmurlu; Doğu Karadeniz, Bilecik, Sivas, Kayseri, Tokat, Erzincan, Kars, Ardahan, Iğdır, Ağrı, Bitlis, Van, Hakkari çevreleri ile Erzurum'un kuzey ve doğusu ile Muş'un doğu kesimlerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Giresun’un doğusu, Trabzon’un batısı, Rize ve Artvin çevrelerinde yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın ise; İç Anadolu’nun güneydoğusu ile Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli olarak eseceği tahmin ediliyor.
Palandöken'de kar kalınlığı 230 santimetreye ulaştı!
Palandöken'de kar kalınlığı 230 santimetreye ulaştı! Dünyanın sayılı kayak merkezlerinden Palandöken'de yoğun yağış sonrası kar kalınlığı 230 santimetreye ulaştı.
Bayburt-Erzurum kara yolunda çığ... Ulaşıma kapandı!
Bayburt-Erzurum kara yolunda çığ... Ulaşıma kapandı! Bayburt-Erzurum kara yolu çığ nedeniyle ulaşıma kapandı. Araçların geçişine izin verilmezken; karayolları ekipleri, iş makineleriyle kara yolunu ulaşıma açmak için çalışma başlattı.