Terör örgütü IŞİD şüphelisi Suriye sınırında yakalandı

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde Suriye'den yurda girmeye çalışan terör örgütü IŞİD şüphelisi bir kişi yakalandı.

AA
03 Temmuz 2022 Pazar, 10:22
Terör örgütü IŞİD şüphelisi Suriye sınırında yakalandı
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Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde jandarma ekipleri, IŞİD üyesi olduğu değerlendirilen bir şahsın Suriye'den Türkiye'ye girme teşebbüsünde bulunacağına yönelik istihbarat bilgisi edindi.

Bunun üzerine sınır hattındaki önlemler artırıldı. Ekipler, şahsı sınır hattında yakaladı.

Sağlık kontrolünden geçirilen IŞİD'li, ifadesi alınmak üzere İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.


IŞİD suriye Ceylanpınar
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