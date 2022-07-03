Terör örgütü IŞİD şüphelisi Suriye sınırında yakalandı
Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde Suriye'den yurda girmeye çalışan terör örgütü IŞİD şüphelisi bir kişi yakalandı.
Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde jandarma ekipleri, IŞİD üyesi olduğu değerlendirilen bir şahsın Suriye'den Türkiye'ye girme teşebbüsünde bulunacağına yönelik istihbarat bilgisi edindi.
Bunun üzerine sınır hattındaki önlemler artırıldı. Ekipler, şahsı sınır hattında yakaladı.
Sağlık kontrolünden geçirilen IŞİD'li, ifadesi alınmak üzere İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.
Video Haberler
- Engelli kiracısını sokağa attı
- Vapur kazasının yeni görüntüleri ortaya çıktı
- Kamyonetin kasasından düşen işçinin: 'O anları kamerada'
- Zafer Algöz'den yeni 'Gibi' açıklaması
- Mecidiyeköy'de saç saça kavga: Trafik durdu!
- Eşini yaraladı, kayınpederini öldürdü!
- İstanbul'da sürücülere 'abart egzoz' cezası
- Arnavutköy'de kuzenlerin kavgası cinayetle sonlandı
- Otomobil pazara daldı, faciadan dönüldü!
- Vakaya giden ambulans, düğün konvoyuna takıldı
En Çok Okunan Haberler
-
- Peker'den şimdi de 'Sarıgül' paylaşımı
- Saray'daki ziyafet yargıya taşındı
- 'Jelibon rezervi'ne garip yanıtlar
- Hayat pahalılığına karşı sokağa çıktılar!
- Asgari ücretteki artış halaylarla kutlandı
- Erdoğan'ın konuşmasındaki hatanın faturası kesildi
- Erdoğan mitingini iptal etti
- Havalimanında inanılmaz rakamlar!
- 'Bana su bile döktürmediler'
- 'Kime gitti, kim aldı? İn midir, cin midir?'