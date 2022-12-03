Terör örgütü üyeliğinden aranıyordu! Söke’de yakalandı
Aydın’ın Söke ilçesinde terör örgütü üyeliğinden aranan O.G., jandarma ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.
“PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olmak” suçundan aranan O.G. isimli şahıs, Aydın İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.
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