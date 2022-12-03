Terör örgütü üyeliğinden aranıyordu! Söke’de yakalandı

Aydın’ın Söke ilçesinde terör örgütü üyeliğinden aranan O.G., jandarma ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

İHA
03 Aralık 2022 Cumartesi, 09:42
Terör örgütü üyeliğinden aranıyordu! Söke’de yakalandı
Abone Ol google-news

“PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olmak” suçundan aranan O.G. isimli şahıs, Aydın İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.


aydın Söke pkk

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler