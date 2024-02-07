Terör saldırısının ardından İstanbul Çağlayan Adliyesi'nde güvenlik önlemleri artırıldı

Yayınlanma: 07.02.2024 - 11:08

Güncelleme: 07.02.2024 - 11:10

Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nın saldırının gerçekleştiği meydan kısmında ve metrobüs kapısı girişinin olduğu D blokta çok sayıda polis güvenlik önlemi aldı.

Adliye önündeki meydanda polis araçları ve TOMA'lar yer alırken; saldırının başladığı D blok kısmında da zırhlı araçlar bekletildi.

Polislerin ise adliye önünde devriye olarak görev yaptığı görüldü.