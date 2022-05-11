Tersane İstanbul’da yer alan çağdaş Türk sanatçılar sanat piyasasına enerji olacak
Contemporary İstanbul’un Akbank’ın katkısıyla 23 çağdaş sanat galerisini buluşturduğu CI Bloom, 12-15 Mayıs’ta Tersane İstanbul’da sanatseverlerle buluşacak.
Davet geldiği zaman “CI Bloom” ne ola ki diye düşünmüştüm. Contemporary İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Ali Güreli, amaçlarını “Sanat piyasasına enerji vermek” diye özetliyor. Pandemi sonrası yapılan etkinlikte görüldü ki Tersane İstanbul, sanat fuarları için çekici bir mekan. Seyahatler de tam açılmamışken uluslararası bir fuar yerine öncelikle yerli galerilerin katıldığı daha mikro bir fuar yapıp piyasayı hareketlendirelim? Nitekim Ali Güreli, “Son iki edisyondur genç koleksiyoncuların katılımlarındaki heyecan, çağdaş sanata olan ilginin arttığını gösteriyor” diyor. Türkçesi: genç zenginler yerli ve çağdaş eserleri satın alıyor.
Fuara katılan 23 yerli galerinin çoğu tanıdık: Anna Laudel, Bozlu Art Project; Dirimart, Piramid Sanat, Sanatorium, x-ist, Zilberman Gallery vb. gibi.
Katılan galeri sayısı az olunca fuar, daha öncekiler gibi gez gez, ayaklarına kara sular insin büyüklüğünde değil. Yine de büyük bir inşaatın ortasında olduğunuzu unutmayın, ince topuklulara gerek yok. Bizi sanat tarihçi Melike Bayık gezdirdi, sanatçıları ve galerileri çok iyi tanıttı. Hem yatırım yapmak hem de alıp seyretmek için çok güzel eserler var. Ayrıca Haliç kıyısındaki mekân o kadar güzel ki buranın AVM yapılmak istendiğini düşündükçe insanın içi acıyor! Fettah Tamince de oralarda dolaşıyordu. Haliç’in canım kıyıları sanki halka açılamaz, kültür sanat için kullanılamazmış gibi betonlaştırsın diye ona verildi. Hâlâ sanatla buluşabiliyorken alacak olmasanız bile sergi geziyor gibi fuarı ziyaret etmekte yarar var.
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