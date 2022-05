Sanatta bu hafta

09 Mayıs 2022 Pazartesi, 04:00

Ferda Art Platform’da 2 farklı sergi

Ferda Art Platform, 6 Mayıs-10 Haziran tarihleri arasında ana salonunda “Kayıp Mum” başlıklı grup sergisine ev sahipliği yapıyor. Sadık Arı, Ekin Kano, Deniz Pasha, Kemal Özen, Gizem Çeşmeci, Levent Aygül, Mert Öztekin ve Ateş Alpar’ın işlerini bir araya getiren ‘‘Kayıp Mum’’ sergisi, başlığını aynı adı taşıyan üretim tekniğinden alıyor.

Teknik üretilecek nihai işin, mumdan bir kalıbının çıkarılması ve bu kalıbın döküm esnasında kaybolup yerine sıvı metalin yerleşmesinden oluşuyor. Sergi de sanatçıların üretim süreçlerinde yola çıktıkları fikir ve hissiyatın hayal etme, kurgulama ve uygulama sürecinde geçirdiği dönüşümü temel alıyor.

Emre Çelik sergisi...

Emre Çelik’in “Peek-a-boo” başlığını taşıyan ilk kişisel sergisi de 6 Mayıs – 1 Haziran tarihleri arasında Ferda Art Platform Proje Alanı’nda ziyaretçilerle buluşuyor. Sanatçının örtülü olanın yarattığı merak duygusunun izini sürdüğü çalışmalar serisinden oluşan sergi, merak duygusunun yanı sıra teşhir ve gözetleme kavramları etrafında şekilleniyor.

“Kayıp Mum”u 10 Haziran tarihine kadar, “Peek-a-boo”yu ise 1 Haziran’a kadar Salı-Cumartesi günleri 11.00-19.00 saatleri arasında Ferda Art Platform’da görebilirsiniz.

‘Şahmeran" şehre geliyor

Şehrin 34 farklı noktası, 34 sanatçının yorumladığı Şahmeran heykellerine ev sahipliği yapacak. Mecidiyeköy ve Taksim meydanları ile Bağdat Caddesi gibi şehrin simge noktalarında 34 sanatçının imzasını taşıyan eserler, 13 Mayıs-13 Ağustos tarihleri arasında üç ay boyunca sergilenecek. Eserler, ekim ayında İstanbul Vakfı’nın “Büyüt Hayallerini” projesi yararına düzenlenen müzayedede satılacak. Elde edilecek gelir kız çocuklarına burs olacak.

“Şahmeran 34”, İBB ile sanatı geleneksel alanların dışına taşıyan projeler geliştiren ArtPublik işbirliğiyle gerçekleşiyor. Serginin küratörlüğünü Marcus Graf üstleniyor.

Projede, Ardan Özmenoğlu, Aslı Şarman, Ayla Turan, Baysan Yüksel, Bubi, Celaset, Cins, Devrim Erbil, Dinçer Güngörür, Elif Tutka, Erdil Yaşaroğlu, Eser Tuncer, Fırat Engin, Fırat Neziroğlu, Genco Gülan, Güneş Çınar, Hamid Tolouei Fard, Haydar Akdağ, İsmet Yedikardeş, Kadriye İnal, Kemal Tufan, Maria Kılıçoğlu, Mehmet Sinan Kuran, Murat Germen, Nesren Jake, Nezih Çavuşoğlu, Ramazan Can, Reach Geblo, Şahin Paksoy, Seydi Murat Koç, Tanju Babacan, Yiğit Yazıcı, Yunus Emre Subaşı ve Yusuf Aygeç tasarımlarıyla yer alıyor.

Arıcı’dan ‘Merhamet’

Hüseyin Arıcı’nın Güzel Olan Hiçbir Şeyi Hak Etmiyorsun! isimli kişisel sergisi 22 Mayıs’a kadar CerModern’de. Sanatçının “Merhamet” serisinin devamında üretimine dahil ettiği “İnsan Eli” isimli çalışmaları, “Güzel Olan Hiçbir Şeyi Hak Etmiyorsun!” başlıklı sergisiyle devam ediyor.

Dünyaya bebekler bırakan bir leyleğin dilinden yazılan sergi, masum ve günahsız bir bebeğin büyüyüp nasıl bir canavara dönüştüğü üzerinden kurgulanıyor. İnsanın kendinden başka her şeye kabalığı, zorbalığı kendi çıkarları uğruna yaşamı agresif içgüdülerle kontrol çabası daha önceki serilerde de olduğu gibi yer buluyor. Leylek, insanın bu tutumu karşısında diğer kuşları örgütleyip insanın güzeline saldırıyor ve ikili figürden oluşan ana parçanın temsil ettiği bugünün insanına bir ders vermeyi amaçlıyor. Sonucunda leyleğin bu eylemindeki başarısızlığı insana olan umutsuzluğun kesin ve net bir yansımasını oluşturuyor.

Nick Cave filmi Kadıköy’de...

İstanbul Film Festivali’nin ardından bahar mevsiminin ilk İKSV Galası yeni Nick Cave filmi, tüm dünyada 11 Mayıs günü gösterilecek “This Much I Know To Be True” olacak. Yönetmenliğini Andrew Dominik’in üstlendiği THIS MUCH I KNOW TO BE TRUE, 11 Mayıs’ta saat 21.30’da Kadıköy Sineması’nda gösterilecek.

Film, Nick Cave ile Warren Ellis’in son iki stüdyo albümleri Ghosteen (Nick Cave & the Bad Seeds) ile Carnage’dan (Nick Cave & Warren Ellis) parçaları ekrana taşıyor. Çekimleri Londra ve Brighton’da gerçekleşen film, bir yandan da ikilinin yaratıcı birlikteliklerinin perde arkasını göz önüne seriyor.