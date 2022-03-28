TGC: 'Yurttaşların habere erişimine bir engel daha getiriliyor'
Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, gazetecilere yeni hapis cezaları getirilmesinin yolunu açan torba kanun teklifinin yurttaşların habere erişim hakkını engelleyeceğine dikkat çekti. Torba kanun teklifine ilişkin açıklamada, "Gazetecilere, aba altından sopa gösterilmektedir" denildi.
AKP ve MHP’nin Meclis’e sunduğu, gazetecilere yeni hapis cezaları getirilmesinin yolunu açan torba kanun teklifine bir tepki de Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'nden (TGC) geldi. TGC Yönetim Kurulu, söz konusu teklife ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.
Şirketler aleyhine haber yapan gazetecilere 'şöhrete zarar' suçlamasıyla üç yıla kadar hapis cezası getiren teklifin yurttaşların habere erişim hakkını engelleyeceğinin altı çizilen açıklamada, “Anayasal bir hak olan basın ve düşünceyi ifade özgürlüğünü engellemek için iktidar tarafından sistematik olarak girişimde bulunulmaktadır. Son olarak 85 iktidar milletvekilinin ortak imzasıyla TBMM’ye torba kanun içinde bir teklif sunulmuştur. Torba yasaya eklenen maddeye göre isimleri belirtilmese bile şirketlerin güvenilirliği konusunda kamuoyunda tereddüde yol açacak, güveni sarsacak haberlerin yapılması sansürlenmektedir” denildi.
Yaşanan sosyal ve ekonomik sorunlarla ilgili haberlerin serbest dolaşımının bir kez daha engellenmek istendiği işaret edilen açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:
"Seçime gidilen bir süreçte gazetecilere, ekonomi habercilerine aba altından sopa gösterilmektedir. Bu madde kabul edilirse yurttaşların habere erişiminin önüne yeni bir engel konulacaktır. Basın ve düşünceyi ifade özgürlüğüne yeni bir darbe olan bu teklifin çekilmesi için iktidar ve muhalefet partilerine çağrı yapıyoruz."
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