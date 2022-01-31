Abdi İpekçi'nin ölüm yıl dönümü öncesinde TGC'den açıklama

31 Ocak 2022 Pazartesi, 14:45

Türkiye basın tarihinin öncü isimlerinden, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti önceki başkan vekili, Milliyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni ve başyazarı Abdi İpekçi, 1 Şubat 1979’da Maçka‘daki evinin önünde, Mehmet Ali Ağca tarafından düzenlenen suikast sonucu katledildi.

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu, 1 Şubat 1979’da katledilen Milliyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni ve Başyazarı Abdi İpekçi ölüm yıl dönümü yaklaşırken bir basın açıklaması yaptı.



1 Şubat 2022 Salı günü saat 11.00’de Zincirlikuyu’daki mezarı başında anılacak olan Abdi İpekçi için yayınlanan mesajda şu açıklamalara yer verildi:



“Türkiye Gazeteciler Cemiyeti önceki Başkan Vekillerinden ve Milliyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmenlerinden Abdi İpekçi demokrasiden yana olan tutumu ve ödün vermeyen gazetecilik anlayışı nedeniyle 1 Şubat 1979'da İstanbul’da Nişantaşı’ndaki evinin önünde Mehmet Ali Ağca tarafından öldürülmüştür.



Gazetecilerin örgütlenmesi ve basın yayın meslek ilkelerinin yaşama geçirilmesi konusunda büyük emek veren İpekçi, TGS’nin de genel başkanlığını yapmıştır. Sendikanın kuruluşuna ve ilk toplu sözleşmelerin imzalanışına öncülük etmiştir. Yazılarında Atatürkçülüğü, barışı, basın özgürlüğünü, ülkenin bağımsızlık ve bütünlüğünü savunmuştur. Muhabirliğin önemini ortaya çıkaran, kanıta dayalı habercilik yapılması için öncülük yapan, halkın haber alma hakkını savunan Abdi İpekçi gazeteciliğine bugün de çok ihtiyacımız olduğu ortadadır.



Aradan geçen 43 yılda Abdi İpekçi arkasındaki güçler ortaya çıkarılamamıştır. Sonuçta İpekçi cinayetinin aydınlatılamaması gazetecilere yönelik saldırıların önlenememesinde de büyük rol oynamıştır. Gazeteci cinayetlerinin, gazetecilere yönelik saldırıların demokrasi ve siyaset ayıbı olduğunu bir kez daha hatırlatıyor, Abdi İpekçi’yi sevgi ve özlemle anıyoruz.”

ABDİ İPEKÇİ KİMDİR?



Abdi İpekçi, 9 Ağustos 1929 tarihinde İstanbul’da doğdu. İlköğreniminden sonra 1948 yılında Galatasaray Lisesi’ni bitirdi. Daha sonra eğitimini hukuk fakültesinde sürdürdü. 1943-1948 yılları arasında Kırmızı-Beyaz ve Şut adlı spor dergilerinde yazı ve karikatürleri yayınlandı.

Yeni Sabah (1948-1949) ve Yeni İstanbul (1950) gazetelerinde muhabir ve yazı işleri sekreteri olarak çalıştı. 1951’de İstanbul Ekspres Gazetesi’nde yazı işleri müdürlüğü yaptı.

1954’de yeni bir atılımla biçim ve içerik değiştirerek yayın hayatına giren Milliyet Gazetesi’nde genel yayın müdürü oldu. Aynı gazetede 1959’dan itibaren başyazar olarak da görev aldı. 1959’da Türkiye Gazeteciler Sendikası Genel Başkanlığı görevinde bulundu.

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nin başkan vekilliğini üstlendi. Uluslararası Basın Enstitüsü (IPI) 2.başkanlığına seçildi. “Afrika, İhtilalin İç Yüzü” Liderler Diyor ki, Dünyanın Dört Bucağından” isimli kitapları yayımlandı.

İpekçi, 1 Şubat 1979 gecesi İstanbul Maçka'daki evinin yakınlarında arabasında iken Mehmet Ali Ağca tarafından katledildi.

1961 senesinden, öldürüldüğü 1 Şubat 1979 tarihine kadar Milliyet gazetesinin başyazarlığını da yürüten Abdi İpekçi, Türkiye Gazeteciler Sendikası, Türkiye Basın Enstitüsü Başkanlığı, İstanbul Gazeteciler Cemiyeti ve Uluslararası Basın Enstitüsünün ikinci başkanlığı, Basın Şeref Divanı Genel Sekreterliği gibi vazifelerde bulundu. Yazılarında Atatürkçülüğü, barışı, düşünce özgürlüğünü, ülkenin bağımsızlık ve bütünlüğünü savundu.