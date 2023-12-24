TGRT haber spikeri Meltem Günay kimdir? Meltem Günay'ın işine neden son verildi?
TGRT kanalında Hafta Sonu Haber bültenini sunan haber spikeri Meltem Günay'ın kim olduğu yurttaşlar tarafından merak ediliyor. Peki, TGRT haber spikeri Meltem Günay kimdir? Meltem Günay'ın işine neden son verildi?
TGRT kanalında Hafta Sonu Haberleri'ni sunan Meltem Günay canlı yayında yaşanan olayın ardından gündeme düştü. Olayın ardından yurttaşlar spiker Meltem Günay'ın kim olduğunu araştırmaya başladı. Peki, TGRT haber spikeri Meltem Günay kimdir? Meltem Günay'ın işine neden son verildi? İşte ayrıntılar...
MELTEM GÜNAY KİMDİR?
Meltem Günay 6 Şubat 1978 tarihinde Bursa’da doğdu. Yeditepe Üniversitesi Reklamcılık bölümünü kazanan Meltem Günay spikerlik ve sunuculuk mesleği için 3 yıl boyunca spikerlik eğitimi aldı. Meltem Günay, 2017 yılında TGRT Haber En İyi Sabah Spikeri ödülünü kazandı.
MELTEM GÜNAY'IN İŞİNE NEDEN SON VERİLDİ?
TGRT Haber, bir haber bülteninde sunucu Meltem Günay'ın masasının üzerinde Starbucks bardağı bulunmasıyla ilgili harekete geçti. Kanal, ilgili sunucu Meltem Günay ve yönetmenin işine son verildiğini duyurdu.
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