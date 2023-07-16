Thodex vurguncusu Faruk Fatih Özer'e ilk hapis cezası: Mahkeme 'indirime' gitti

Yayınlanma: 16.07.2023 - 15:50

Güncelleme: 16.07.2023 - 15:52

Türkiye'nin ilk global kripto para borsası Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in dolandırıcılık başta olmak üzere birçok suçtan yargılandığı davada ilk hapis cezası çıktı.

Özer, şirketine ilişkin Vergi Denetim Kurulu'na istenen belgeleri vermediği gerekçesiyle, Vergi Usul Kanunu'nun "kaçakçılık" suçundan 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı. Ancak mahkeme Özer'in cezasında indirime gitti.

BELGELERİ ZAMANINDA İBRAZ ETMEDİ

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianameye göre, Vergi Denetim Kurulu tarafından Faruk Fatih Özer'in şirketine ilişkin 2017 yılına ait hesapların incelenmesi yapıldı. Yapılan incelemeler sonucunda 30 Ekim 2021 tarihinde Özer'e tebligat çıkarılarak işletmesine ilişkin belgeleri ibraz etmesi istendi.

Ancak Özer'in tebligata rağmen istenilen belgeleri yasal süre içinde ibraz etmediği ortaya çıktı.Özer hakkında "Vergi Usul Kanunu'na muhalefet" suçundan 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

TGRT'nin aktardığı habere göre; İstanbul Anadolu Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılaması yapılan Faruk Fatih Özer davanın karar duruşmasında, "Suç tarihinde şirket yetkilisi ben değildim, kayyım atanmıştı. Bu nedenle istesem de defterleri ibraz edemezdim, şirket benim yönetimimde değildi" savunması yaptı.

SOSYAL İLİŞKİLERİ VE DAVRANIŞLARI İNDİRİM GETİRDİ

Cumhuriyet Savcısı, Vergi Usul Kanunu'nun "kaçakçılık" suçundan Özer'in 5 yıla kadar hapsini talep etti.

Savunmaların ardından Özer'in Vergi Usul Kanunu'nun "kaçakçılık" suçundan önce 1 yıl 6 ay hapsine karar veren mahkeme, sosyal ilişkileri, suçtan sonraki ve yargılama sürecindeki davranışları ile cezanın geleceği üzerindeki olası etkileri gibi gerekçelerle cezasında indirime gitti.

7 ay 15 gün hapsine karar vererek cezayı erteledi. Buna karşın bir mahkemeden Özer hakkında ilk hapis kararı çıkmış oldu.

Özer'in "örgüt kurma ve yönetme" , "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" ve "nitelikli dolandırıcılık" suçlarından 40 bin 464 yıla kadar hapsinin istendiği Thodex davası ise İstanbul Anadolu Ağır Ceza Mahkemesi'nde sürüyor.