THTM'nin Cumhuriyetçiler Kurultayı Başladı: 'Meydan okumaya karşı meydan okuma şarttır'

Türkiye Halk Temsilcileri Meclisi'nin (THTM) "Cumhuriyetçiler Kurultayı" bugün Ankara TMMOB Makine Mühendisleri Odası eğitim ve Kültür Merkezi'nde yapılan etkinlikle başladı.

Etkinliğin açılış konuşmasını sanatçı Orhan Aydın yaptı.

'NATO'YLA TSK DEVRİMCİ ÖZELLİĞİNİ KAYBETTİ'

Sanatçı Aydın'ın ardından konuşan kurultayın açılış konuşmasını yapan THTM Söcüsü Porf. Dr. Oğuz Oyan; "Türkiye Cumhuriyeti, bir devrimle kurulmuş sayılı ülkelerden biridir. Türkiye Cumhuriyeti, uzamış Osmanlı Ortaçağı'nı yıkmıştır. Bu devrimci dinamikleri 20 yıl istikrarsız sürmüştür. NATO'yla birlikte TSK'nin devrimci özelliğini kaybettiğini belirten Oyan; "Kurtuluş Savaşı'nın devrimci ordusu; 1971 ve 1982 darbeleriyle NATO aparatına dönüştürüldüğünün göstergesidir. 1990, dinci ve gerici sağın serpildiği yıldır. Dinci ve Milliyetçi sağın oyu yüzde 46'dır. Dinci iktidar yeni ittifaklarla ikitidarda kalmayı başardı" diye konuştu.

'SEÇİMLE GİTMEMEK İSTEYEN BİR İKTİDAR VAR'

"AKP'nin bu kadar iktidarda kalmasında muhalefetin örgütlenememesi, hep savunmada kalmasının etkisi var" diyen Oyan; "Seçimle gitmemek için devletin tüm unsurlarını kullanan bir iktidar var. Çünkü kriminalize bir iktidarla karşı karşıyayız. Giderlerse yargılamalar başlayacak. İktidarın emperyalizmle işbirliğini ortaya koyan programlara ihtiyaç var. CHP bunu yapamaz" ifadelerini kullandı.

'ÖZGÜVEN EKSİKLİĞİ'

CHP'nin MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin teklif ettiği Komsiyona üye göndermesini eleştiren Oyan; "Siz hem anayasa değişimine izin vermeyiz diyorsunuz hem Bahçeli'nin önerdiği komisyona üye veririm diyorsunuz. Siyasi acemiler bile o komisyonun sonunda anayasa değişimi getireceğini bilir. Kendini kandırma değilse halkı kandırmadır bu... Burada bir özgüven eksikliği var. AKP'ye karşı dururken Kürt seçmeni kaybetmeme özgüven sorunudur. Bu özgüven eksikliğiyle de bu iş götürülemez" dedi.





'EMEĞİN CUMHURİYETİNDEN BAHSETMEMİZ GEREKİYOR'

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün "Bağımsızlık benim karakterimdir" sözünü anımsatan Oyan; "Bunun gerisine düşemeyiz. Emeğin Cumhuriyetinden bahsetmemiz gerekiyor. Meydan okumaya karşı meydan okuma şarttır" ifadelerini kullandı.

'LAİKLİK LAİKLİKTİR'

Oyan'ın ardından kurultaya katılan kurum temsilcileri selamlama konuşması yaptı. Atatürkçü düşünce Derneği Genel Başkanvekili Safa Yenice; Dinci ve bölücü gericilerin 1921 Anayasası'nda birleştiklerini, buna karşı Cumhuriyetçi birliğin sağlanmasının önemli olduğunu söyledi. Eğitim-İş Genel Başkanı Kadem Özbay ise "Cumhuriyetçileri bir araya getiremezsek karşı devrim yükselir. Laiklik laikliktir. Laiklik sadece din derslerinin içeriğinin tartışılması değildir; Aladağ'da kız çocuklarının yanmaması, okula gitmeyip zola mendereseye gönderildiği için bir ahırda çocuğun kendisini asmamasıdır" dedi. Genel Sağlık-İş Genel Başkanı Derya Uğur ise kurultaydan çıkacak sonuç ve oluşacak birliktelikle sendika olarak sorumlulukla hareket edeceklerini belirtti.

MESLEK ODALARI VE KADIN ÖRGÜTLERİ KATILDI

Söz konusu kurumların yanı sıra TMMOB, TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası, Mülkiyeliler Birliği, Veteriner Hekimleri Derneği, 29 Ekim Kadınları Derneği, Büyük Kemalizm Kurultayı ve Kemalist Yön Hareketi ile işten çıkarılan Beşiktaş Belediyesi işçileri temsilcileri yetkilileri selamlama konuşması yaptı.

NAZIM'IN DİZELERİ OKUNDU

Selamlama Konuşmalarının ardından sanatçı Orhan Aydın, umudun ve devrimin şairi Nazım Hikmet'in "Davet" şiirini okudu. Sanatçı Aydın'ın ardından Haluk Polat yönetimindeki Ekim Korosu sahne aldı. Kurultay yarın yapılacak çalıştaylarla devam edecek.