08 Mayıs 2025 Perşembe

Geçenlerde “Türkiye Halk Temsilcileri Meclisi”nin, 24-25 Mayıs 2025 tarihlerinde Ankara’da, “Cumhuriyetçiler Kurultayı” toplayacağına ilişkin bir mektup aldım.

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Değerli Cumhuriyetçi Dostumuz,

Türkiye bir karşıdevrim yaşadı, yaşamaya devam ediyor.

Kökleri daha uzak bir geçmişe uzanan ama AKP’li yıllarda gerçekleşen büyük bir gerilemeyle yalnızca Cumhuriyetimizin temel ilkeleri kâğıt üstünde kalmış değil. Dünya ve bölgedeki gelişmelerle birlikte düşündüğümüzde bütün toplumumuzun bir sürüklenme haline girdiğini söyleyebiliriz.

Batı emperyalizmine karşı bir ulusal kurtuluş savaşıyla kurulan Türkiye, bugün laikliğini yitirmiş, toplumsal dayanışması dağıtılmış, küçük bir azınlık zenginliğine zenginlik katarken halkın büyük çoğunluğu alabildiğine yoksullaştırılmış, demografik yapı değişime sokulmuş durumda.

Zenginler başka ülkeleri yatırım ve ticaret pazarı kılabilsin diye, dinci gerici bir iktidar, Türkiye’den bir “yeni-emperyalist” türetmek iddiasında.

Bu tehlikeli macera ahlaki olarak kabul edilemez, tarihsel gerçeklerimize uymaz ve ülkemiz böyle bir maceracı yolculuğa dayanamaz.

Türkiye Halk Temsilcileri Meclisi olarak, tarihimizdeki bütün ilerici, devrimci, cumhuriyetçi mücadeleleri sahipleniyoruz; onları temel alarak ileriye yürümek amacındayız.

Bu yürüyüşte bir durak olan buluşmamızı 24-25 Mayıs 2025 tarihlerinde Ankara’da bir Kurultayla gerçekleştireceğiz.

Sizi bir kereliğine buluşmak için değil, ülkemizin mutlak biçimde ihtiyaç duyduğu yeni bir mücadele yolunu birlikte açmak için Cumhuriyetçiler Kurultayı’na, hazırlık çalışmalarından başlayarak omuz vermeye davet ediyoruz.

Oğuz Oyan

Türkiye Halk Temsilcileri Meclisi, Yürütme Kurulu Sözcüsü

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Bu önemli girişimi bildiren mektuba bir de çağrı metni eklenmişti:

Cumhuriyetçiler Kurultayı için Çağrımızdır

Bizler, içinde bulunduğumuz koşulların ve önümüzdeki olası gelişmelerin, ülkemiz için son derece ciddi tehlikeler barındırdığını gözlüyoruz. Cumhuriyetin tarihsel kazanımlarından öte Türkiye’nin varoluşunun bile sorgulanabileceği bir döneme giriyoruz.

Ancak, tehlikeyi bertaraf etme ve aydınlık bir geleceğe uzanma irademizi kesinlikle yitirmiş değiliz. Bu iradeyi büyütmek ve umudu örgütlemek pekâlâ mümkündür.

Türkiye bu karanlığı hak etmiyor.

Biz, aşağıda imzası olanlar, bir adım öne çıkıyor ve bütün cumhuriyetçilere duyuruyoruz. Var olan farklılıklarımızı bir araya gelmenin önünde engel saymaksızın, Cumhuriyetçiler Kurultayı’nı birlikte örgütlemek için harekete geçiyoruz.

Bu memleket bizim!

Cumhuriyetimizi bir daha yıkılmayacak sağlamlıkta kuracağız!

halkmeclisi.org iletisim@ halkmeclisi.org @ THalkMeclisi

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TMMOB Makina Mühendisleri Odası Eğitim ve Kültür Merkezi’nde yapılacak olan Kurultay, 24 Mayıs Cumartesi günü 18.30’da açılış konuşmaları ile başlıyor. 25 Mayıs 2025 Pazar günü de oturumlarla devam ediyor.

Tartışılacak önemli konuların bazıları da şöyle.

Bugünlere nasıl geldik?

Holdinglerin yarattığı tahribatı nasıl ortadan kaldıracağız?

Tam bağımsızlığın kriterleri nelerdir?

Toplumsal sistemi laik temellerde nasıl yeniden inşa edeceğiz?

Aydınlanma ilkelerini halk içinde nasıl örgütleyeceğiz?

Laik ve bilimsel eğitimin önemi.

Kurultay 25 Mayıs 2025 Pazar günü, Kocatepe Kültür Merkezi’nde 19.30’da, “Cumhuriyetçiler Kurultayı Halk Buluşması”nda, sonuç bildirisinin okunması ve kapanış konuşmaları ile sona eriyor.

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Hâlâ Demokratik, Laik ve Sosyal Hukuk Devleti olmakta direnen rejimimizin Cumhuriyetçi temellerinin tartışılacağı, Prof. Dr. Korkut Boratav, Prof. Dr. Taner Timur gibi hocalarımızın da desteklediği bu Kurultay çok önemli.

Değerli Cumhuriyet okurlarının da bu önemli toplantıya ilgi göstereceklerini sanıyorum.