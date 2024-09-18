THY hostesine saldıran Dilan Çıtak'ın polisle tartışma görüntüsü ortaya çıktı: 'Öyle üniformana güvenme, yerler seni koçum'

Yayınlanma: 18.09.2024 - 10:20

Güncelleme: 18.09.2024 - 11:06

İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak, önceki gün yaşanan kaosla gündeme damga vurdu.

İniş haline geçen uçakta kedisini pusete koymadığı için uyarı aldığı THY kabin memuruna saldırdığı öne sürülen ünlü şarkıcının yeni görüntüsü ortaya çıktı. Dilan Çıtak'ın polislere üslubu dikkat çekti.

THY HOSTESİNE SALDIRDI

Kendisini yıllar sonra kabul eden babası İbrahim Tatlıses'le yaşadığı kavgayla uzun süre gündemde kalan Dilan Çıtak bu sefer bambaşka bir kaosla gündeme oturdu.

Geçtiğimiz günlerde Türk Hava Yolları'nın (THY) Bodrum - İstanbul seferini yapan uçağına binen ünlü şarkıcı uçağın inişe geçtiği sıralarda pusetteki kedisini kucağına aldı.

KÜFÜRLER HAVADA UÇUŞTU

Kabin memurunun kediyi pusete geri koyması üzerine başlayan sözlü tartışma kısa süre içinde kavgaya dönüşmüştü.

Hostese saldıran Dilan Çıtak'ın diğer yolcular tarafından çekilen görüntülerinde küfürler havada uçuşmuştu.

AÇIKLAMA GELDİ

Kavga görüntülerinin hızla yayılmasından ve havayolu şirketi tarafından kara listeye alındığı ortaya çıkmasından sonra Dilan Çıtak'tan açıklama geldi

Kedisi fenalaştığı için pusetten çıkardığını belirten ünlü şarkıcı hostesin pusette vurduğunu ve kendisini eliyle taciz ettiğini söyledi.

POLİSLE DE TARTIŞMIŞ!

Tüm bunların ardından yeni bir görüntü daha ortaya çıktı. Ekol Tv'nin özel görüntüsüne göre; birbirine kattığı uçaktan indirilen Dilan Çıtak, apronda polis memurlarıyla da sözlü tartışmaya girdi.

İfadesini almak için havalimanı polis noktasına götürülmek istenen Dilan Çıtak, karşısındaki polis memuruna “Ne olacağını sanıyorsun delikanlı?” diyerek çıkıştı.