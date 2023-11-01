THY açıkladı: Uçuşlar normale döndü

Network alt yapısının çökmesi nedeniyle İstanbul çıkışlı seferlerinin tümünü iptal eden Türk Hava Yollarında (THY) arızanın giderilmesinin ardından seferler 22.30’da başladı.

İHA
Yayınlanma: 01.11.2023 - 07:43
THY açıkladı: Uçuşlar normale döndü
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Network alt yapısının çökmesi nedeniyle birçok seferini iptal eden THY, yaklaşık 7 saat aranın ardından arızanın giderilmesi sonrası check-in işlemlerine başladı.

Uzun süredir havalimanında bekleyen yolcular check-in işlemlerinin başlamasının ardından işlemlerini yaptırmak için bankolara yöneldi. Türk Hava Yolları’nın iç ve dış hat seferleri saat 22.30 itibariyle yeniden başladı.


THY

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