THY: Almanya'nın Köln şehrine de uçuşlar yapılamayacak

Almanya'da havalimanlarındaki çalışanların grev kararı almasıyla yarınki uçuşlarda çok sayıda iptaller bekleniyor. THY, Köhn seferlerinin de iptal olduğunu açıkladı.

DHA
Yayınlanma: 16 Mart 2023 - 17:21
THY: Almanya'nın Köln şehrine de uçuşlar yapılamayacak
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Türk Hava Yolları (THY) grev nedeniyle daha önce Stuttgart ve Düsseldorf'a yapılacak seferlerin iptal edildiğini duyurmuştu.

THY, Köln şehrine de uçuşların yapılamayacağını açıkladı.

Konuyla ilgili, THY Basın Müşavirliği'nden Köln seferleriyle ilgili yapılan açıklamada, şöyle denildi:

"16-17 Mart tarihlerinde Köln Havalimanı'ndaki grev nedeniyle sefer iptallerimiz bulunmaktadır. 16 Mart tarihli iptal seferimiz, TK 7872 Sabiha Gökçen – Köln (AnadoluJet), 17 Mart tarihli iptal seferlerimiz;

TK 1671 İstanbul – Köln, TK 1672 Köln – İstanbul, TK 1675 İstanbul – Köln, TK 1676 Köln – İstanbul, TK 7712 Sabiha Gökçen – Köln (AnadoluJet), TK 7713 Köln – Sabiha Gökçen (AnadoluJet), TK 7760 Ankara – Köln (AnadoluJet), TK 7761 Köln – Ankara (AnadoluJet), TK 7873 Köln – Sabiha Gökçen (AnadoluJet)."


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