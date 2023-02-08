THY: Bugün 30 bin kişiyi tahliye edeceğiz

Türk Hava Yolları (THY) bugün deprem bölgesinden yapılacak seferlerle 30 bin kişinin tahliyesini planladıklarını bildirdi.

AA
Yayınlanma: 08 Şubat 2023 - 14:31
THY: Bugün 30 bin kişiyi tahliye edeceğiz
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THY Basın Müşaviri Yahya Üstün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, deprem bölgelerinden planlanan seferlerle taşınacak yolcu sayılarını paylaştı.

Üstün, yurttaşların afet bölgelerinden tahliyesi için seferlerin devam ettiğini belirterek, "Dün 19 bin 50 kişiyi taşıdık. Bugün ise 30 bin kişiyi tahliye etmeyi planlıyoruz. Vatandaşlarımızdan ricamız, bugün uçuşlarının gerçekleşeceğini bilerek sükunetle meydanlarımızda sıralarını beklemeleridir" ifadelerini kullandı.

 


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