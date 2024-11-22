THY duyurdu: 38 uçak seferi iptal!

İstanbul'da yarın beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle Türk Hava Yolları, İstanbul Havalimanı kalkışlı ve varışlı toplam 38 seferin iptal edildiğini duyurdu.

THY duyurdu: 38 uçak seferi iptal!
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DHA
Yayınlanma: 22.11.2024 - 21:54

Meteorolojinin uyarılarının ardından İstanbul'da şiddetli lodos etkisini göstermeye devam ediyor.

Sabiha Gökçen Havalimanı'nın da ki uçuş iptallerinin ardından Türk Hava Yolları (THY)'de İstanbul Havalimanı kalkışlı ve varışlı bazı seferlerini iptal ettiğini duyurdu.

TOPLAM 38 SEFERİMİZ İPTAL EDİLMİŞTİR"

Konuyla ilgili olarak sosyal medya hesabından bir açıklama yapan THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, “Değerli yolcularımız, Meteorolojik Acil Durum Komitesi (MADKOM) tarafından, İstanbul'da beklenen şiddetli fırtına nedeniyle alınan %10 kapasite kısıtlama kararı gereği İstanbul Havalimanı kalkış/varışlı 23 Kasım tarihli toplam 38 seferimiz (10'u iç hat, 28'i dış hat) iptal edilmiştir" dedi.


Etiketler: #THY #Yahya Üstün #Sefer

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