THY'den 'sefer iptali' açıklaması!
İstanbul'daki olumsuz hava koşulları nedeniyle THY, perşembe ve cuma günü yapılması planlanan bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu.
İstanbul'da, beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle Türk Hava Yolları (THY), perşembe ve cuma günü yapılması planlanan bazı seferlerin iptal edildiğini açıkladı.
Beklenen yoğun kar yağışıyla ilgili olarak THY'den açıklama yapıldı.
SEFERLER İPTAL EDİLDİ
Konuyla ilgili olarak sosyal medya hesabından bir açıklamada bulunan THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, “Meteorolojik Acil Durum Komitesi (MADKOM) tarafından, İstanbul’da beklenen kar yağışı nedeniyle alınan kısıtlama kararı gereği İstanbul Havalimanı kalkış/varışlı 20 ve 21 Şubat tarihli bazı seferlerimiz iptal edilmiştir” denildi.
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